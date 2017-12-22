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İlber Ortaylı fena patladı: Onlara ancak gerizekalı denir

İlber Ortaylı,İstanbul Valiliği’nin Topkapı Sarayı’nda düzenlediği Fahreddin Paşa’nın Medine’den İstanbul’a gönderdiği kutsal emanetlerle ilgili panelde konuştu

22 Aralık 2017 Cuma 16:22
İlber Ortaylı fena patladı: Onlara ancak gerizekalı denir

İstanbul Valiliği’nin Topkapı Sarayı’nda düzenlediği Fahreddin Paşa’nın Medine’den İstanbul’a gönderdiği kutsal emanetlerle ilgili panelde konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Kutsal hazineler, istiklal harbindeki gibi ikinci dünya savaşında da taşındı İstanbul’dan gitti geldi” dedi.

Ortaylı, Fahreddin Paşa için Türkiye'de bazı kesimlerin de yanlış eleştirilerde bulunduğunu belirterek, "Bir tanesi aynen, bu Birleşik Arap Emirlikleri Vezirinin söylediklerini söyledi. İsmi lazım değildir. ‘Bu ittihatçı olduğu için orada Araplarla kavga etti, direndi, lüzumsuz savaştı’ dedi. İki parça bir şey okuyanın cehaleti derinleşiyor" diye konuştu.

Çok sayıda gazetecinin takip etitiği Fahreddin Paşa Medine Müdafaası ve Kutsal Emanetler’ konulu panelde, Topkapı Sarayı’nda bulunan kutsal emanetler gösterilmedi. Sadece kayıtlarının tutulduğu defterlerin görüntüsüyle, emanetlerin bir kısmının fotoğrafları ekrana yansıtıldı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Fahreddin Paşa’nin Medine savunmasından dolayı Divan-ı Harbe verildiğini hatırlatarak şunları söyledi: “Beraat etti. Divan-ı Harp bile onu cezalandırma cesaretini gösterememiştir. Bu mukaddes emanetler buraya getirildi ama burada da emniyette görülmedi. İstanbul’da İngiliz işgal kuvvetleri olduğu için Anadolu’ya bir yere kaçırıldı. Neresi olduğunu ben bilmiyorum. Kutsal hazineler, İstiklal harbindeki gibi İkinci dünya savaşında da taşındı İstanbul’dan. Gitti, geldi” dedi.

“ONLARA GERİZEKALI DENİR”

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanının Fahreddin Paşa’yı hedef alan paylaşımıyla ilgili de konuşan Ortaylı şunları söyledi. “Paşaya İttihatçı olduğu için saldıran sözde dini bütünler var hala. Onlara gerizekalı denir ancak. Medine’yi savunmak isteyen insanları böyle bir şey denmez. Bu memleketde Fahreddin Paşa ve etrafındakilere yeni yeni hürmet ediyor. Çölde perişan olduk edebiyatıyla tarih yapılıyor. Çöldeki askerlerimizin neler yapıldığını oradaki şehitliklerde görüyoruz. Son 35 senedir genelkurmay ve devlet bunları bir şehitlikler yolu haline getirdi. Türklerin dostları ve düşmanları vardır. Türkler Arapları soydular yalanı Fransız ve Anglosakson kaynaklıdır.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 16:22
  1. İlber Ortaylı
  2. Fahreddin Paşa
  3. BAE
  4. Birleşik Arap Emirlikleri
  5. Kutsal Emanetler
  6. kutsal hazineler
  • Parin YakuphanParin Yakuphan15 sa önce
    Hicbir zihin engelli birey saldirmaz kotuluk dusunmez yalan soylemez cikarci degildir art niyeti yoktur..Bozuk duzende canavarlasan insanoglu zihin engelli sifatini kullanmak bireylerimize hakarettir..
  • Doğru Türkçe hayranı...Doğru Türkçe hayranı...22 sa önce
    Yahu şu imlâ kurallarına ve yarım yamalak ve yanlış kurulan cümlelere dikkat edin, defalarca okumadan ne demek istendiği anlaşılmıyor. Koca profesör yazdığınız gibi yanlış cümle kurmamıştır, bundan eminim...
  • CihadCihad23 sa önce
    İlber Ortaylı kendisinin mason olmadığını ailesinden dolayı da hiç bir zaman olamayacağını açıkça söylüyor. İnsanlara iftira atmaktan yalan yanlış konuşmaktan kaçının keza müslümanın böyle yapması gerekir.
  • reelreel23 sa önce
    katar konusundada erdoğanı doğrulamıştı...herkes ne işimiz var katarda derken
  • Ruhi Ruhi 1 gün önce
    bir cahil var isimi yavuz
  • Deniz HamamiDeniz Hamami1 gün önce
    Ya okumayi yada yazmayi bilmiyen insanin ufkunun nekadar dar olduğunun gostergesi bu yazı icin yazarınCehaletine bırakıyorum..Çok güldüm.
  • NN1 gün önce
    BU adamlar fitneye sebebiyet vermekten başkabir işe yaramıyoryalan yanlış fesat varıyazar kitaplarıokumaklagerçeköğrenilmez
  • Alparslan1071Alparslan10711 gün önce
    Haçlının uşaklarının sözüyle hareket eden,uşağın uşağıdır.Nokta..
  • YavuzYavuz1 gün önce
    Masonları refarans almayın. Bu adamı(!) Haber yapmayın!
  • yavuz yavuz 1 gün önce
    Bu hocaya laf sokmaya çalışan osman ne okumuş merak ediyorum. Bu millet okumadan alim çıkarmaya başladı.
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