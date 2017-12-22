İlber Ortaylı fena patladı: Onlara ancak gerizekalı denir

İstanbul Valiliği’nin Topkapı Sarayı’nda düzenlediği Fahreddin Paşa’nın Medine’den İstanbul’a gönderdiği kutsal emanetlerle ilgili panelde konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Kutsal hazineler, istiklal harbindeki gibi ikinci dünya savaşında da taşındı İstanbul’dan gitti geldi” dedi.

Ortaylı, Fahreddin Paşa için Türkiye'de bazı kesimlerin de yanlış eleştirilerde bulunduğunu belirterek, "Bir tanesi aynen, bu Birleşik Arap Emirlikleri Vezirinin söylediklerini söyledi. İsmi lazım değildir. ‘Bu ittihatçı olduğu için orada Araplarla kavga etti, direndi, lüzumsuz savaştı’ dedi. İki parça bir şey okuyanın cehaleti derinleşiyor" diye konuştu.

Çok sayıda gazetecinin takip etitiği Fahreddin Paşa Medine Müdafaası ve Kutsal Emanetler’ konulu panelde, Topkapı Sarayı’nda bulunan kutsal emanetler gösterilmedi. Sadece kayıtlarının tutulduğu defterlerin görüntüsüyle, emanetlerin bir kısmının fotoğrafları ekrana yansıtıldı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Fahreddin Paşa’nin Medine savunmasından dolayı Divan-ı Harbe verildiğini hatırlatarak şunları söyledi: “Beraat etti. Divan-ı Harp bile onu cezalandırma cesaretini gösterememiştir. Bu mukaddes emanetler buraya getirildi ama burada da emniyette görülmedi. İstanbul’da İngiliz işgal kuvvetleri olduğu için Anadolu’ya bir yere kaçırıldı. Neresi olduğunu ben bilmiyorum. Kutsal hazineler, İstiklal harbindeki gibi İkinci dünya savaşında da taşındı İstanbul’dan. Gitti, geldi” dedi.

“ONLARA GERİZEKALI DENİR”

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanının Fahreddin Paşa’yı hedef alan paylaşımıyla ilgili de konuşan Ortaylı şunları söyledi. “Paşaya İttihatçı olduğu için saldıran sözde dini bütünler var hala. Onlara gerizekalı denir ancak. Medine’yi savunmak isteyen insanları böyle bir şey denmez. Bu memleketde Fahreddin Paşa ve etrafındakilere yeni yeni hürmet ediyor. Çölde perişan olduk edebiyatıyla tarih yapılıyor. Çöldeki askerlerimizin neler yapıldığını oradaki şehitliklerde görüyoruz. Son 35 senedir genelkurmay ve devlet bunları bir şehitlikler yolu haline getirdi. Türklerin dostları ve düşmanları vardır. Türkler Arapları soydular yalanı Fransız ve Anglosakson kaynaklıdır.