İlber Ortaylı çok sinirlendi: Bunlar cahil ve sapık

Tarihçi İlber Ortaylı, Twitter'dan kendi adına hesap açıp paylaşım yapan iki hesap için hukuki yollara başvurdu. Ortaylı'nın başvurusunun ardından hesaplardan biri askıya alındı. Ortaylı'nın şikayet ettiği hesaplar 125 bin takipçili @ilbering ve 'İlber Hocanız' adlı 27 bin 500 takipçili @ilberortayliorg hesapları... Milliyet'ten Musa Kesler'e konuşan Ortaylı 'Cahil ve sapıklar bunu yapıyor' dedi. Avukatı ise 'Bunlarla uğraşmaktan yorulduk, herkes kendi siyasi görüşüne göre hocanın ağzından paylaşım yapıyor' dedi.

BİNLERCE TAKİPÇİLİ SAHTE HESAPLAR

Son dönemin en ilgiyle takip edilen tarihçisi Prof. Dr. İlber Ortaylı, sosyal medyada da çok popüler... Ortaylı'nın Twitter'da asistanı ve kızı tarafından yönetilen 2 milyon takipçili bir hesabı var. Bunun dışında Ortaylı'nın kendisi adına açılan sahte ve parodi hesaplar da ciddi miktarda takipçi sayısına ulaşabiliyor. Ortaylı, bu hesaplara savaş açtı. Kendisi adına açılan ve güncel siyasi konular da dahil olmak üzere birçok konuda paylaşımlar yapan toplam 150 bin takipçili iki hesap hakkında Ortaylı'nın avukatı Fahrettin Erbahayetmez, hukuki girişimlerde bulundu. Ortaylı'nın avukatının başvurusu neticesinde iki hesaptan biri askıya alındı, diğer hesap ise hâlâ faal. Bu duruma ilişkin süreç İlber Ortaylı'nın sosyal medya hesabından duyuruldu.

'YAZDIKLARI BİR ŞEYE BENZEMİYOR'

Prof. Ortaylı, 'Benim adıma hesap açıp paylaşımlar yapan birçok cahil ve sapıklar var. Ne yazdıklarını bilmiyorum ama birşey benzediğini de zannetmiyorum. Avukatım ve asistanım bu konuları takip ediyor' dedi.

'TEMİZLEMEKTEN YORULDUK'

Prof. Ortaylı'nın avukatı Fahrettin Erbahayetmez ise şunları söyledi: 'Biz bu konuda Sulh Ceza Hakimliği'ne suç duyurusuna suç duyurusunda bulunduk. Bilhassa Hocam Cumhurbaşkanlığı Onur Ödülü aldıktan sonra bunlar çoğaldı. Lehte veya aleyhte olmak üzere hocamla ilgili aslı olmayan beyanlar çıkıyor. Hocam internet kullanmaz, sosyal iletişim ağlarıyla bir alâkası yoktur. Sadece asistanlarının yönettiği (@ilberortayligsu) bir hesabı var. Onun adına buradan paylaşımlar yapılır. Bu konuyu temizlemekten de, bu hesaplarla uğraşmaktan da çok yorulduk. Herkes kendi siyasi görüşüne göre hocanın ağzından siyasi paylaşımlar yapıyor. Gerekli hukuki girişimlere devam edeceğiz' dedi.