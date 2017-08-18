İlber Ortaylı: Azeri diye bir millet yok! Onu Stalin hıyarı uydurdu

Tarihçi Ortaylı Lüleburgaz'da 'Çınaraltı Sohbetleri' adlı etkinliğe katıldı, vatandaşların sorularını yanıtladı.

"STALİN HIYARI CAHİL BİR GÜRCÜ'DÜR"

Kurtuluş Savaşı'ndan Osmanlı moderleşmesine, Balkanlar'daki Türk nüfusundan kültürel tarihe kadar pek çok konuda dinleyicilerin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Ortaylı, ailesi Bulgaristan'dan göçen genç bir dinleyicinin, kökenini açıklamaya çalıştığında "Bulgar mısın?" sorusuyla karşılaştığını anlatması üzerine şunları söyledi: "Azerbaycanlı başka, Azeri başka. Türkler arasında Azeri diye bir millet yoktur. Komünist şairler bile 'Türk kızları' diye yazar. Bunu Stalin hıyarı çıkardı. Stalin cahil bir Gürcü'dür, milliyetlerden anlamaz, felaket bir heriftir." dedi.