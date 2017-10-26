İlan ettiler… ABD engel olmazsa İran’a savaş açacaklar
İsrail İstihbarat Bakanı Israel Katz, İran’ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmamasını sağlamak için askeri seçeneği tercih etmeyi düşündüklerini ifade etti26 Ekim 2017 Perşembe 13:12
Bugün Japonya’da röportaj veren İsrail İstihbarat Bakanı Israel Katz, “Bu aralar ABD Başkanı Trump’ın öncülüğünü üstlendiği uluslararası çabalar, İran’ın nükleer yetenekler kazanmasını durdurmaya yetmezse, İsrail’in kendisi askeri hamlede bulunacak” dedi.
İran ile P5+1 ülkelerinin imzaladığı nükleer anlaşmayı hatırlatan Katz, "Hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmamalarını sağlayacak değişiklikler yapılabilir” diye konuştu.
İsrail daha önce en büyük müttefiki ABD’den onay almadan askeri hamlelerde bulunmuştu. 1981’de Irak’ı, 2007’de ise Suriye’yi vuran İsrail’in İran’a saldırması, oldukça riskli bir ihtimal olarak görülüyor.
Trump karşı, diğer taraf ülkeler değil
ABD yasalarına göre Başkan'ın her 90 günde bir Kongre'ye İran'ın nükleer anlaşmaya uyum gösterdiğini teyit etmesi gerekiyor. Ancak Trump, 13 Ekim’deki son değerlendirmesinde İran'ın anlaşmaya uyduğunu teyit etmeme kararı aldı. Böylece ABD'nin anlaşmaya taraf olmaya devam edip etmeyeceği ile ilgili karar da Kongre'ye bırakılmış oldu.
İran'a hemen yeni yaptırımlar getirilmese de, Trump yönetimi kapsamlı bir İran stratejisi için Kongrenin alan açmasını isteyecek.
İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) tarafından 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden beri Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkat çekiyordu. Ancak ABD dışında anlaşmaya itiraz eden taraf ülke yok.
Göreve geldikten sonra da birçok konuşmasında İran'la nükleer anlaşmayı "ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri" olarak niteleyen Trump, Tahran konusunda sert adımlar atacağı mesajını veriyordu.
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