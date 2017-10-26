Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İlan ettiler… ABD engel olmazsa İran’a savaş açacaklar

İsrail İstihbarat Bakanı Israel Katz, İran’ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmamasını sağlamak için askeri seçeneği tercih etmeyi düşündüklerini ifade etti

26 Ekim 2017 Perşembe 13:12
İlan ettiler… ABD engel olmazsa İran’a savaş açacaklar

Bugün Japonya’da röportaj veren İsrail İstihbarat Bakanı Israel Katz, “Bu aralar ABD Başkanı Trump’ın öncülüğünü üstlendiği uluslararası çabalar, İran’ın nükleer yetenekler kazanmasını durdurmaya yetmezse, İsrail’in kendisi askeri hamlede bulunacak” dedi.

İran ile P5+1 ülkelerinin imzaladığı nükleer anlaşmayı hatırlatan Katz, "Hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmamalarını sağlayacak değişiklikler yapılabilir” diye konuştu.

İsrail daha önce en büyük müttefiki ABD’den onay almadan askeri hamlelerde bulunmuştu. 1981’de Irak’ı, 2007’de ise Suriye’yi vuran İsrail’in İran’a saldırması, oldukça riskli bir ihtimal olarak görülüyor.

Trump karşı, diğer taraf ülkeler değil

ABD yasalarına göre Başkan'ın her 90 günde bir Kongre'ye İran'ın nükleer anlaşmaya uyum gösterdiğini teyit etmesi gerekiyor. Ancak Trump, 13 Ekim’deki son değerlendirmesinde İran'ın anlaşmaya uyduğunu teyit etmeme kararı aldı. Böylece ABD'nin anlaşmaya taraf olmaya devam edip etmeyeceği ile ilgili karar da Kongre'ye bırakılmış oldu.

İran'a hemen yeni yaptırımlar getirilmese de, Trump yönetimi kapsamlı bir İran stratejisi için Kongrenin alan açmasını isteyecek.

İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) tarafından 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden beri Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkat çekiyordu. Ancak ABD dışında anlaşmaya itiraz eden taraf ülke yok.

Göreve geldikten sonra da birçok konuşmasında İran'la nükleer anlaşmayı "ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri" olarak niteleyen Trump, Tahran konusunda sert adımlar atacağı mesajını veriyordu.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 13:12
  1. İsrail
  2. İran
  3. askeri müdahale
  4. ABD
  5. Çin
  6. Irak
  7. bugün
  8. Rusya
  9. Fransa
  10. Tahran
  11. Suriye
  12. Japonya
  13. İngiltere
  • iranşeytanveyezitcumhuriyeti...iranşeytanveyezitcumhuriyeti...2 sa önce
    Lanetolsun bumuslumangörünümlükafirlere..
  • sher-ezsher-ez3 sa önce
    ANLIYAMIYORUM NASIL OLURDA BU OZTURKCHEPHESI SAPIGIN BU KADAR ALCAK BU KADAR HASATA KAFALI YORUMUNU YAYINLIYORSUNUZ/ CUNKU SIZIN DE KAFANIZ ONUN GIBI HASTA
  • Acâip.. Acâip.. 4 sa önce
    Yalan konuşuyorlar, iran ve israil haçlılar gibi Müslüman kanı akıtmakta ve birçok konuda müttefik,iranlı katillerin Suriye de boykot uyguladığı yerlerde hâlâ çocuklar ölüyor, iran ın mollaları israili, ariel şaronu Hz Ebu Bekir ve Ömer den üstün gördüklerini açıkça söylüyorlar...
  • GayseriliGayserili4 sa önce
    2 sinide sevmiyorum
  • JurnalJurnal5 sa önce
    BAKIN ARKADAŞLAR BUNLAR SENELERDİR (SAVAŞACAĞIZ,SALDIRACAĞIZ)DANIŞIKLIDÖVÜŞ BUNLARIN Kİ:ABD-İSRAİL-IRAN ORTADOĞUDA BERABER ÇALIŞIYORLAR..
  • ozturkcephesiozturkcephesi6 sa önce
    gelsinde bi ....lim.turkidete tek bir yahudibirakannamusuzdur tum is yerleriniveajanlarini tumdunyanin huzurunda sikik tavuga ceviririz. bizhazirbekliyoruzdigerulkelerdeki birimlerdehazir hele dunyaya birgosterelimkim kimi sikiyor.
  • Hasan ŞahinHasan Şahin6 sa önce
    Evet tarihte senin dediğin gibi, lakin bazı şeylerde değişebilir. Komünizme karşı asırlardır savaştığımız ülkelerle bir olduğumuz gibi!
  • kmlkml6 sa önce
    siyonist yahudi ümmetin yahudisine karşı...it iti ısırmaz
  • mehmet alimehmet ali6 sa önce
    keşke bi saldırsan itrail ama yemez yemez .
  • Adem yağcıAdem yağcı7 sa önce
    Syonist k... kudurduğuna göre iran iyi yolda
Daha fazla yorum göster (1/10)
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Samsat kaymakamı açığa alındı
  1. Samsat kaymakamı açığa alındı
  2. Termosifondan çıkanlar şaşkına çevirdi
  3. Yayla evlerinde gıda maddesi..
  4. Peşmerge oraya girdi, Irak güçleri ile..
  5. AK Parti'de istifa
  6. Elazığ Ağın İlçe Kaymakamı FETÖ'den..
  7. Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener yorumu
  8. Tam 43 pas yapıp gol attılar
  9. Define kazısı yaparken kayanın altında..
  10. Rahmini dışarı çıkarıp bebeği ameliyat..
  11. Sarımsak yiyince vücudumuzda bakın..
  12. Metin Topuz'un o görüntüleri ortaya..
  13. Öğretmenler bu sınıfta zorluk yaşıyor
  14. Somali Başbakanı: Kardeşlerimiz..
  15. 'Bize neden sıra gelmiyor' dedi,..
  16. Yandex navigasyondan ilginç öneriler
  17. Yaralı tavuğunu hastaneye götüren koca..
  18. Dortmundlu futbolcudan fantastik gol
  19. ABD: Esed'siz bir Suriye istiyoruz
  20. Son model Ford'un kaza testinden geçişi
Tahliye sonrası ilk tweetler… ‘Sattınız beni…’
Tahliye sonrası ilk tweetler… ‘Sattınız beni…’
Sözde 'Kürdistan' bayraklarıyla sokaklara çıktılar
Sözde 'Kürdistan' bayraklarıyla sokaklara çıktılar
Sultan Abdülhamid'in torunundan flaş açıklama
Sultan Abdülhamid'in torunundan flaş açıklama
Eğitim bakanı açıkladı: Ders saati süreleri mi kısalıyor?
Eğitim bakanı açıkladı: Ders saati süreleri mi kısalıyor?
Atilla Taş: Hükümeti seviyoruz
Atilla Taş: Hükümeti seviyoruz

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.10.2017
Erdoğan devreye girdi, serbest bırakıldılar
Erdoğan devreye girdi, serbest bırakıldılar
Kilo vermek için 5 altın kural
Kilo vermek için 5 altın kural