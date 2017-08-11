İlahiyat ve hukuk fakülteleri doldu taştı!

Üniversite sonuçlarının açıklanmasıyla geçen yıla göre, yaklaşık dört katı fazla yani 214 bin 430 boş kontenjan kaldı. Bu, eğitim çevrelerinde şaşkınlığa neden oldu. Öte yandan adaylar tarafından tercih edilebilecek 998 bölümün (KKTC ve açıköğretim hariç) 201’i tüm kontenjanlarını doldurdu. Yüzde 100 dolan bölümlerin başında hukuk geldi. 15 bin 745 kontenjanın tümü doldu. Onu 14 bin 538 kontenjanla ilahiyat bölümleri izledi. İlahiyattaki bu doluluk şaşırttı. Çünkü bu yılki yeniliklerden biri de, ilahiyat fakültelerinin artık Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile değil, ikinci adım olan Lisans Yerleştirme Sınavları’yla (LYS) öğrenci alacak olmasıydı. Adayların tek sınav yerine üç sınava girmesi gerekti. YGS-5 puan türüyle alan ilahiyat, LYS sonrası hesaplanan TS-1 ile öğrenci kabul etti. Daha önce yapılan düzenlemeyle ek puan ön lisans programlarıyla sınırlandırıldığı için, imam hatip mezunları ilahiyatı seçtiğinde ek puan da alamadı. Buna rağmen bölümün tüm kontenjanları doldu.

TERCİH NEDENİ İŞ GARANTİSİ

Uzmanlara göre, bunun nedenleri şöyle: İmam hatipli öğrenci sayısının fazlalığı, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği bölümünün üç yıl önce kaldırılmasıyla ilahiyat mezunlarının formasyonla öğretmen olabilmesi ve bu alandaki atamaların yüksek oluşu. Adayların bu bölümde ‘gelecek görmesi’ kontenjaları doldurdu. Posta hizmetleri, ceza infaz ve güvenlik hizmetleri gibi bölümlerde de yüzde 100 doluluk yaşandı. Nedeni ise adayların ‘garanti iş’ beklentisi. Sanat tarihi, Kore dili ve edebiyatı, klasik arkeoloji gibi alanlardaki doluluğu ise uzmanlar, adayların işini şansa bırakmayıp, bir bölüme yerleşme isteği olarak açıkladı.