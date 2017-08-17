İlahiyat mezunlarına müjdeli haber: Yürürlüğe girdi
Devlet kadrolarına sınavla alınabilecek sözleşmeli personel listesine "vaizler" de eklendi.17 Ağustos 2017 Perşembe 10:23
Bakalar Kurulunun "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, ilahiyat fakültesi mezunu vaizler de yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu sözleşmeli personel olarak hizmete alınabilecek.