İlahiyat mezunlarına müjdeli haber: Yürürlüğe girdi

Bakalar Kurulunun "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ilahiyat fakültesi mezunu vaizler de yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu sözleşmeli personel olarak hizmete alınabilecek.