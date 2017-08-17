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İlahiyat mezunlarına müjdeli haber: Yürürlüğe girdi

Devlet kadrolarına sınavla alınabilecek sözleşmeli personel listesine "vaizler" de eklendi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 10:23
İlahiyat mezunlarına müjdeli haber: Yürürlüğe girdi

Bakalar Kurulunun "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ilahiyat fakültesi mezunu vaizler de yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu sözleşmeli personel olarak hizmete alınabilecek.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 10:23
  1. Resmi Gazete
  2. Bakalar Kurulu
  3. SİYASET Haberleri
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