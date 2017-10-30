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İlahiyat camiası ayağa kalktı: Yanlıştan dönülsün

İhsan Şenocak'ın ayet ve hadisler ışığındaki tesettür konuşmaları sonrası Diyanet tarafından görevinden açığa alınması ilahiyat camiasında tepkiyle karşılandı

30 Ekim 2017 Pazartesi 16:05
İlahiyat camiası ayağa kalktı: Yanlıştan dönülsün

BURAK BATTAL / İSTANBUL - 28 Şubat sürecindeki çirkin konuşmalarıyla tepki toplayan Fatih Altaylı dünkü yazısında Diyanet’i tebrik ederken, Posta, Hürriyet, Sözcü ve Cumhuriyet gibi gazetelerin başını çektiği kartel medyası da İhsan Şenocak Hoca’nın görevden alınmasının ardından sevinç naraları attı.

Modern dünyada Müslümanca yaşamak üzerine önemli tespitleri bulunan, vaazlarında ve yazılarında ayetleri ve sahih hadisleri temel alarak görüş bildiren İlahiyatçı Dr. İhsan Şenocak’ın Diyanet tarafından açığa alınmasına tepkiler çığ gibi. Ehl-i Sünnet çizgisinde hareket eden İhsan Şenocak’ın açığa alınmasının doğru olmadığına dikkat çeken İslam Dünyası STK’lar Birliği Genel Sekreteri Ali Kurt, verilen yanlış karardan bir an önce dönülmesi gerektiğini belirtti. Din-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Kuru ise, İhsan Şenocak’ın açığa alınmasının İslam karşıtlarını sevindireceğini kaydetti. İslamî kesimin yakından tanıdığı birçok önemli isim de,  yaptıkları açıklamalarla Şenocak’a destek verdi.

SORUMLULARDAN HESAP SORULSUN

İslam Dünyası STK’lar Birliği Genel Sekreteri Ali Kurt, Dr. İhsan Şenocak’ın sevilen bir din alimi olduğuna dikkat çekerek, “Birlik beraberliğimizin ana mayasını teşkil eden ehl-i sünnet anlayışının çok ağır saldırılara maruz kaldığı bir konjonktürde ehl-i sünnet adına bu toplumun vicdanına terennüm eden İhsan Şenocak Hoca gibi isimlerin susturulmaya çalışılmasını kabul etmemiz mümkün değil. Bir kısım kripto odakların faaliyeti gibi görünen bu tip adımları kabul etmemiz mümkün değil. Bu yanlışın süratle düzeltilmesini başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görevli isimlerden hem rica ediyoruz, hem de beklenti içindeyiz” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Şair-sunucu Serdar Tuncer ise, İhsan Şenocak dava adamıdır, muzdarip mümindir, ehl-i sünnet âlimdir. Hoca biz’dir bizimdir! Ona tahammül edemeyen Diyanet bizim değildir!” şeklinde açıklama yaptı.

Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ne kadar yürüyecek yolumuz var anlayın... Bu zamanın yüzakı hocalarından birisidir, İhsan Şenocak. Sizin gücünüz Müslümana mı geçiyor?” ifadelerini kullandı. İsmailağa Cemaati’nin önemli isimlerinden Cübbeli Ahmet Hoca ise, İhsan Şenocak Hocaefendi’nin görevden alınması Ehli sünnet camiasını derin bir endişeye sevk etmiştir” ifadelerini kullandı.

ŞER MEDYASI SEVİNÇ NARALARI ATTI

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın skandal kararı eski Türkiye artıklarını sevindirirken, 28 Şubat sürecindeki çirkin konuşmalarıyla tepki toplayan Fatih Altaylı dünkü yazısında Diyanet’i tebrik etti. “İlahiyatçı İhsan Şenocak, yeni Diyanet İşleri Başkanı tarafından görevden alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nı alkışlıyorum”dedi.

Öte yandan, Posta, Hürriyet, Sözcü, gibi gazetelerin başını çektiği kartel medyası İhsan Şenocak Hoca’nın görevden alınmasının ardından sevinç naraları attı. Aydın Doğan’ın Posta Gazetesi “O vaiz atıldı” başlıklı haber yayınlarken, karanlık odakların sözcüsü Oda TV “Yeni Diyanet İşleri Başkanının kovduğu ilk isim kim oldu?” başlığıyla haber yayınladı. Laik yobazların “Sözcü”sü ise “Kızların pantolon giymesi günah diyen imam açığa alındı” şeklinde haber yaptı.

DİYANET, ELEŞTİRİDEN RAHATSIZ

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladığı açıklamada, “Şenocak’ın açığa alınması”na yapılan eleştirilerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve teşkilatın haksız yere yıpratıldığını savundu.

Görevinden açığa alınmasını asla tasvip etmiyoruz

Din-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Kuru, Dr. İhsan Şenocak’ın görevden alınmasının yanlış bir karar olduğuna dikkat çekerek, İhsan Şenocak Hoca’nın sevilen bir din alimi olduğuna dikkat çekerek, “Şenocak Hocamız ömrünü İslam’a adayan kıymetli bir şahsiyettir. Ülkemiz insanına ve gençliğine İslam’ı doğru bir şekilde anlatmak için mücadele vermektedir. Bu mücadelesinde hocamızın birileri tarafından susturulmaya çalışılmasını, görevinden açığa alınmasını asla tasvip etmiyoruz”dedi.

ŞENOCAK HOCA’NIN SUSTURULMASI KABUL EDİLEMEZ

Gazeteci-yazar Yusuf Kaplan da, “İslâm’ın altını oyan türedi tipler her yerde cirit atarken İhsan Şenocak Hoca’nın susturulmaya çalışılması kabul edilemez!” sözleriyle skandal karara tepki gösterdi.

Sunucu Bekir Develi de, “15 Temmuz’da talebeleri ile en ön safta yer tutmuş İhsan Şenocak hocamızı açığa almışlar da haberimiz olmamış.. Neymiş peki suçu..? Vatanını, dinini seviyor olmak mı? Ömrünü ümmetin selametine adamak mı?” diyerek tepkisini dile getirdi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 16:05
  1. İhsan Şenocak
  2. Din-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Kuru
  3. Dr. İhsan Şenocak
  4. İhsan Şenocak’ın açığa alınması
  • K.YAZICIOĞLUK.YAZICIOĞLU27 dk önce
    Diyanetin bu manidar kararı kimin işine yarar? Fetö ve benzeri din ve vatan düşmanları sevinçten göbek atıyorlar bu karar üzerine. Ehli sünnet omurganın Kahraman Mücahidi değerli Hocamız İhsan Şenocak sahipsiz değildir. Siz 15 temmuz gecesi sokağa çıkan yüzlerce şehit veren Kahramanları üzüyorsunuz. Diyanetin bir an önce ele alınıp gzöden geçirilmesi gerekmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyib Bey bu konuya el atmalıdır.
  • KocasolakKocasolak33 dk önce
    Eğer on gün içinde özür dileyip geri çağırmazlarsa sonrası pazar günü yürüyüş var. Önce diyanete sonraki pazar da ak parti il başkanlıklarına SİYAH çelenk koyalım. Alimine sahip çıkmadığı için ezildi müslümanlar son asır boyunca. İhsan hocayı yedirmiyeceğiz.
  • AHMETAHMET33 dk önce
    faiz düzen istemez.
  • ZazaZaza34 dk önce
    Tesettür Allah in emridir bunda bir esneklik olamaz isteyen giyer istenmeyen giymez dini açıklama göre uyarlayamayiz o zaman bizim hakkımız ne olacak herkes dine saygı duymalı yaparsın yapmazsın sana kalmış ama doğruyu söylemek farzdırokadar derhal görev e iade edilmelidir alçak din düşmanı için dininden taviz veremem...
  • Bingöl üBingöl ü36 dk önce
    Bu ....diyanet başkanı ....fetöcüdür
  • BekirbeyBekirbey37 dk önce
    maaşını devletten alıyor hizmetini kendi derneğine / dergisine yapıyor. Paralel din yapılanmasına izin vermemeli
  • Abdullah ÇALIŞKAN Abdullah ÇALIŞKAN 41 dk önce
    Dinler arası diyalogve misyoner çalışmaları yapılırken diyanet ne iş yapar.Insanlarımızın imanını kurtarmak için Diyanet ve İlahiyatcilar ne çalışmaları yaptılar.Böyle halka Müslümanlığı hatırlatan , imanlarını kurtarmak için çırpınanları CEZALANDIRIR.
  • Osman turanOsman turan43 dk önce
    Diyanet İşleri bSkani istifa et. Ne mal olduğun belli oldu.
  • kaya ayyıldız kaya ayyıldız 45 dk önce
    hemen şimdi dönülsün ve özür dileyip ....
  • yücelyücel46 dk önce
    Diyaneti kimler yönetiyor ne günlere kaldık, doğruları söyleyen kovuluyor diyanet sen kimin diyanetisin yoksa papanın mı diyanet işleri başkanınınyazmış olduğu kitaplar genelde hıristiyanlık üzerine isterseniz araştırın bu dinler arası diyalog safsatasının başlıca elamanlarından biri.
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