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İlahi adalet! ABD askerleri tek tek intihar ediyor

ABD'de orduda 2004-2009 arası görev alan askerlerden 9 bin 512 kişinin intihar girişiminde olduğu ortaya çıktı.

27 Temmuz 2017 Perşembe 23:04
İlahi adalet! ABD askerleri tek tek intihar ediyor

ABD'de yapılan araştırma, bir askeri birlik içinde daha önce ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan intihar vakalarının, aynı birimde bulunan askerler arasındaki intihar girişimi oranını artırdığını ortaya koydu.

JAMA Psikiyatrisi dergisinin internet sayfasında yayımlanan "İntihar Girişimi Olan Birimlerdeki Askerlerde İntihar Girişimi Riski" başlıklı araştırma sonucunda, ordudaki intihar vakaları ele alındı.

2004-2009 ARASI ELE ALINDI

Maryland'te bulunan devlete ait Sağlık Bilimleri Üniformalı Hizmetler Üniversitesi'ndeki psikiyatrlar, 2004 ve 2009 yılları arasında aktif görevde bulunan askerlerin intihar verilerini analiz etti.

İNTİHAR GİRİŞİMLERİ 2,3 KAT ARTTI

Analiz sonuçları, 600 kişilik bir askeri birlikte, bir önceki yılda yaşanan intihar girişimlerinin, askerlerin intihar girişiminde bulunma ihtimalini 2,3 kat artırdığını ortaya koydu.

9 BİN 512 ASKER İNTİHAR ETMEK İSTEDİ

Araştırmada, ABD ordusunda, 2004'ten 2009'a kadar olan sürede aktif görevde bulunan 9 bin 512 askerin intihar girişiminde bulunduğu bilgisine yer verildi. Araştırmaya göre, ordudaki askerlerden intihar etmek isteyenlerin yüzde 86'sının erkek, yüzde 68'nin 30 yaşın altında ve yüzde 60'ı da beyaz Amerikalı.

Araştırmada imzası bulunan Dr. Robert Ursano, JAMA Psikiyatrisi'nde yayınlanan araştırma yazısında, "Bir birimde intihar girişiminde bulunulması, o birimdeki intihar riskini artırıyor." ifadesini kullandı.

YÜZDE 20'Sİ EMEKLİ ASKER

San Antonio'daki Teksas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi'nden psikiyatri profesörü Alan Peterson da araştırmayla ilgili yaptığı açıklamada, birimlerdeki koşulların yüksek intihar girişimleri nedeni olabileceğini kaydetti.

Askeri sağlık sistemine göre, ülkedeki intiharların yaklaşık yüzde 20'si emekli askerler arasında görülüyor.

IRAK VE AFGANİSTAN İŞGALLERİ GİRİŞİMLERİ ARTIRDI

Irak ve Afganistan savaşlarına katılan ABD ordusunda 2001-2011 yıllarındaki istatistikler, savaşın yaşandığı dönemde intihar oranlarının iki kat arttığını ortaya koyarken, ABD Devlet Hesap Dairesi'nin (GAO) mayıs ayında yayınlanan en son raporunda, ülkede, 2011'den 2015'e kadar olan sürede, "görevi suistimal" nedeniyle gönderilen 91 bin 764 askerin 57 bin 141'ine "travma sonrası stres bozukluğu" teşhisi konduğu açıklanmıştı.

 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 23:04
  1. ABD ordusu
  2. ABD
  • Vatandaş Vatandaş 35 dk önce
    Sen yazıyı nerenden okudun
  • cemaleddincemaleddin37 dk önce
    Allah o Mazlum ve masumlarinhakkini elbette bir alindigini bize gösterecektir. Allah kafirleri sevenleride onlarla beraber yapsin,Amin!
  • JurnalJurnal43 dk önce
    KESKİN SİRKE KÜPÜNE ZARAR...ACIMASIZ KATİLLER SÜRÜSÜ.ÖLDÜRDÜĞÜNÜZ O MASUM VE MAZLUM; ÇOLUK ÇOCUK İNSANLARIN VEBALI YAKANIZI BIRAKMIYOR DEĞİLMİ?HEPİNİZ İNTİHAR EDECEKSİNİZ!
  • RasimRasim52 dk önce
    Allahu Ekber!
  • GercekGercek1 sa önce
    Amerika ortadoguyu isidden radikal islamdan temizliyor.helal olsun o kahramanlara.
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