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İlaç satıcısı Mehmet Çınar piyasayı dolandırdı

Reklam ücretlerini ödemeden ortadan kaybolan Mehmet Çınar'ın satışını gerçekleştirdiği ilaçlarla onlarca kanser hastasını mağdur ettiği deşifre oldu.

05 Şubat 2018 Pazartesi 12:36
İlaç satıcısı Mehmet Çınar piyasayı dolandırdı

Kendisini 'kimyacı' olarak tanıtan Mehmet Çınar'ın "kanser ilacı sattığı" gerekçesiyle onlarca kanser hastasını mağdur ettiği anlaşıldı. Birçok reklam veren ve gerçekleştirdiği satışlarla onlarca mağduriyete yol açan Mehmet Çınar ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın harekete geçmesi bekleniyor!

Kansere çözüm bulduğu iddiasıyla www.phgcmaf.com internet sitesi üzerinden satış yapan Mehmet Çınar'ın birçok mağduriyete sebep oldu. Uzun bir süredir söz konusu ilaçlar için reklam veren Mehmet Çınar'ın reklam paralarını da ödemediği ve ortadan kaybolduğu belirtiliyor.

MAĞDURLAR FARK ETTİ

Çınar'ın "kanser ilacı sattığı" gerekçesiyle Dr. Pordit adını verdiği bir 'ilaç' için 0542 591 72 72 numaralı telefondan firmalar ile reklam anlaşmaları yaptığı kaydedilirken, mağdurların reklamları fark etmesi ile yetkililere şikayette bulundukları ve reklamların kaldırıldığı ortaya çıktı.

KONUŞMALAR KAYIT ALTINDA

Bunun üzerine söz konusu reklamlar için ödeme yapmayan Çınar, ortadan kayboldu. Mehmet Çınar'ın reklam anlaşması imzaladığı şirketlerle yaptığı her türlü yazışmanın kayıt altında olduğu belirtilirken, Mediasal Reklam Şirketi ve Lalegül FM'e olan borçlarını da ödemediği ortaya çıktı.

SAĞLIK BAKANLIĞI HAREKETE GEÇMELİ!

Borçları tahsil etmek isteyen medya ve reklam kuruluşları, Mehmet Çınar'ın ortadan kaybolduğunu ve telefonları açmadığını belirtirken, Sağlık Bakanlığı'nın konu ile ilgili harekete geçmesi bekleniyor.

İşte o konuşmalar:

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 12:36
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