İlaç krizinde ikinci dalga

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında ikinci ilaç krizi patladı. TEB’in yurtdışından getirilen her ilaçtan aldığı yüzde 3.9 payı kaldıran SGK, ilaçları doğrudan kendi ithal edecek. PTT ile ilaç taşıma anlaşması imzalayan SGK, tasarruf etmeyi ve ilaçların güvenliğini sağlamayı hedefliyor. Bu durum TEB’in tepkisini çekti.

‘SİSTEM BOZULUR’

Birliğin yurtdışından getirilen ilaçlardan yıllık gelirinin 40 milyon TL olduğunu belirten TEB Başkanı Erdoğan Çolak düzenlediği basın toplantısında “Bunun 30 milyon TL’den fazlası gider kalemi. SGK’nın tasarruf edeceği miktar yıllık 10 milyon TL’den daha az” dedi. 1 saat bile farklı ısıya maruz kalsa bozulabilecek soğuk zincir ilaçlar olduğunu belirten Çolak, bu kararla sistemin sürdürülemez hale geleceğini savundu.

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