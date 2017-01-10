İlaç gibi gelecek! "Türkiye'ye 100 milyar dolar ile geliyoruz"

Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük şirketleri Türkiye'yi yüzlerce milyar dolarlık yatırım için kolları sıvadı.

İlaç gibi gelecek! "Türkiye'ye 100 milyar dolar ile geliyoruz"
Eklenme: 10 Ocak 2017, 20:12
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Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Abu Dhabi Investment Grup Başkanı Zayed Bin Aweidha Bloomberg HT'de canlı yayın konuğu oldu.

TÜRKİYE'YE 100 MİLYAR DOLAR YATIRIM GELİYOR

Aweidha, Türkiye ile körfez ülkelerinin politik ve ekonomik işbirliğinin hızla devam ettiğine vurgu yaptı, önümüzdeki süreçte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan Türkiye'ye 100 milyar dolardan fazla yatırım yapılacağının müjdesini verdi.

Aweidha şunları söyledi:

Türkiye önde gelen ekonomilerden birisi. Ortadoğu'daki en büyük ekonomi. Suudi Arabistan'la işbirliği sonrasında tüm Körfez ülkeleri Türkiye'ye yatırım yapmaya yöneldiler. Ben de bir rapor hazırladım ve yüzlerce milyar dolar Körfez ülkelerinden yatırım akışı olacak önümüzdeki haftalarda. Suudi Arabistan'ın öncülüğünde Katar ve BAE tarafından bu yatırım yapılacak. Zira bu ülkelerle Türkiye arasında politik işbirliği de yapılıyor. Yatırımlar yapılarak kurdaki yükselişin önüne geçilebilir. Buradan kaynaklı olumsuz etkiler de bu yatırımlarla tamir edilebilir.

 
EtiketlerTürkiye Ekonomisi HaberleriTürkiye EkonomisiBirleşik Arap EmirlikleriAbu Dhabi Investment GrupZayed Bin Aweidha
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Biz çok değil 100 sene önce birdik .Halklarımız birdi.Milletimiz birdi.Bu kafir ordusu bize saldırdı ve böldü.Osmanlı ne büyük millettiki mağlup çıktık evet amma gene topraklarımızda yine müslüman devletler oluştu.İsrail bile 23sene sonra kurulabildi.Şimdi o bölgelerdeki halklar zaten bizi bölen küffarlar ile dost olacağına bizle olmalıydı ve oluyor.Elhamdulillah

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