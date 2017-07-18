İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Kayseri’deki yatırımları ve sektörel gelişmeleri değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini ele almak, bu hususlarda kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Vali Kamçı, Vali Yardımcısı Dr. M. H. Nail Anlar, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri katıldı. Vali Kamçı, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, yılın üçüncü dönem toplantısında 2017 yılı Yatırım Programında yer alan ve kentte kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen yatırımların 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle gerçekleşme durumunun değerlendirmesinin yapılacağını belirterek, aynı zamanda 2017 yılı hedeflerinin konuşulacağını ifade etti. Vali Kamçı, 2017 Haziran ayı sonu itibariyle il genelinde merkezi idare birimleri tarafından toplam 404 proje üzerinde çalışma gerçekleştirildiğini kaydetti. Bu projeler için merkezi idare tarafından öngörülen 1 milyar 815 milyon TL’lik ödenekten yaklaşık 1 milyar 148 milyon liranın harcanarak yüzde 63’lük bir gerçekleşme oranına ulaşıldığını ifade etti. Vali Kamçı, mahalli idarelerde ise toplam proje sayısının ise 501 olduğunu, bu projelerin ödeneğinin yaklaşık 1 milyar 101 milyon TL olduğunu ifade ederek, söz konusu bu ödeneklerden dönem içerisinde yaklaşık 464 milyon TL nakdi harcama yapıldığını, parasal gerçekleşme oranının yüzde 42 olduğunu söyledi.

Yatırımcı kuruluşların yatırımları ile mahalli idare yatırımlarının birlikte değerlendirildiğinde il genelindeki toplam proje sayısını 905 olarak açıklayan Vali Kamçı, toplam 2 milyar 916 milyon liralık ödeneğin 1 milyar 612 milyon lirasının harcandığını ve yüzde 55 oranında parasal gerçekleşme oranına ulaşıldığını kaydetti. 2017 yılında da kentte kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik yatırımcı kuruluşlarına başarılı bir dönem geçirmelerini dileyen Vali Kamçı, Kayseri’nin yatırımlar konusunda bir aksaklık yaşamadığının altını çizdi. Toplantıda, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile temsilcileri, Kayseri’de yürütülen ve programlanan yatırım ve projelerle ilgili toplantıya katılanlara bilgiler verdi.

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısının ardından Vali Kamçı başkanlığında Kayseri İl Su Yönetimi Koordinasyonu Kurulu Toplantısı yapıldı. DSİ Merkez Şube Müdürü Ümit Demiryürek, Taşkın Mevzuatı ve Başbakanlık Taşkın Genelgelerini, DSİ Taşkın Islah Projeleri hakkında bilgiler vererek, içme ve kullanma su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmalarını anlattı.

İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda son olarak gündem maddeleri görüşülerek, karara bağlandı.