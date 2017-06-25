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İl il Ramazan bayramı namaz vakitleri

2017 yılı Ramazan Bayramı namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Peki bu sene bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il bayram namazı saatleri

25 Haziran 2017 Pazar 00:18
İl il Ramazan bayramı namaz vakitleri

11 ayın sultanı Ramazan ayının ardından tüm müslümanlar bayram heyecanı yaşıyor.

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bölgede yer alan tüm illerin 2017 yılı Ramazan Bayramı namazlarının kaçta kılınacağını açıkladı.

İşte, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Kayseri, Edirne, Kırklareli, Mersin, Bursa, Adana, Erzurum, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kocaeli, Samsun başta olmak üzere il il bayram namazı saatleri...

RAMAZAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

Adana: 06.04, Adıyaman: 05.50, Afyon: 06.18, Ağrı: 05.26, Aksaray: 06.05, Amasya: 05.52, Ankara: 06.06, Antalya: 06.22, Ardahan: 05.24, Artvin: 05.27, Aydın: 06.31, Balıkesir: 06.27, Bartın: 06.04, Batman: 05.38, Bayburt: 05.36, Bilecik: 06.17, Bingöl: 05.38, Bitlis: 05.33, Bolu: 06.09, Burdur: 06.22, Bursa: 06.21

Çanakkale: 06.31, Çankırı: 06.01, Çorum: 05.56, Denizli: 06.27, Diyarbakır: 05.42, Düzce: 06.11, Edirne: 06.27, Elazığ: 05.44, Erzincan: 05.40, Erzurum: 05.33, Eskişehir: 06.16, Gaziantep: 05.55, Giresun: 05.41, Gümüşhane: 05.38, Hakkari: 05.29, Hatay: 06.02, Iğdır: 05.21, Isparta: 06.21, İstanbul: 06.19, İzmir: 06.33

Kahramanmaraş: 05.56, Karabük: 06.04, Karaman: 06.12, Kars: 05.23, Kastamonu: 05.59, Kayseri: 05.59, Kırıkkale: 06.04, Kırklareli: 06.24, Kırşehir: 06.03, Kilis: 05.57, Kocaeli: 06.16, Konya: 06.13, Kütahya: 06.19, Malatya: 05.48, Manisa: 06.31, Mardin: 05.41, Mersin: 06.07, Muğla: 06.31, Muş: 05.35, Nevşehir: 06.02, Niğde: 06.04, Ordu: 05.43, Osmaniye: 06.00, Rize: 05.33

Sakarya: 06.14, Samsun: 05.49, Siirt: 05.35, Sinop: 05.51, Sivas: 05.50, Şanlıurfa: 05.49, Şırnak: 05.34, Tekirdağ: 06.25, Tokat: 05.50, Trabzon: 05.36, Tunceli: 05.42, Uşak: 06.23, Van: 05.28, Yalova: 06.19, Yozgat: 05.59, Zonguldak: 06.06."

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bayram namazı 06.15, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.43, ABD'nin başkenti Washington'da 06.28, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.41, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.53'te eda edilecek.

bayram-namazı-saatleri

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?

Ramazan Bayramı namazı 2 rekattır. Cemaat ile birlikte kılınması gereken bayram namazının sonunda bayram hutbesi yer alır. 

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Bayram namazına niyet ederken 'Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama' denilir. Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci rek'atında üç, ikinci rek'atında da üç kere olmak üzere fazladan altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir.

BAYRAM NAMAZI BİRİNCİ REKATIN KILINIŞI

2 rekatlık bayram namazının birinci rekatının kılınışı ayrıntılı olarak şöyledir. -Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

-İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

-Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

İkinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

-Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

-Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

BAYRAM NAMAZI İKİNCİ REKATIN KILINIŞI

-İmam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden

(Birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır, sonra da secdeler yapılarak oturulur.

- Oturuşta İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. 

-Namazdan sonra hutbe okunur. 

BAYRAM NAMAZI'NIN ÖNEMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, bayram namazının önemini bir makale ile vurguladı. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı o makale; Bayram sabah erken kalkılmalı, yıkanıp temizlenmeli, güzel kokular sürünmeli, temiz ve yeni elbiseler giyilmelidir.

Ramazan Bayramı’nda, namazdan önce bir şeyler yenir, Kurban Bayramı’nda ise, kurban keseceklerin, kurban etinden yiyinceye kadar bir şey yiyip içmemesi müstehaptır. Peygamberimiz (s.a.s.) böyle yapmıştır. (Tirmizî, “Salât”, 385) Bayram günü sabah namaz camide kılınır, yapılan vaaz dinlenir, güneşin doğuşundan 50 dakika sonra bayram namaz kılınır.

Peygamberimiz Kurban Bayram hutbesinde şöyle buyurmuştur: “Bu günümüzde yapacağımız ilk iş namaz kılmamızdır. Sonra döner kurban keseriz. Her kim böyle yaparsa, şüphesiz bizim sünnetimize uygun iş yapmış olur.” (Buhârî,“Iydeyn”, 3) İki rekât olarak kılınan bayram namazları Hanefilere göre vacip, Şafiîlere göre sünnet-i müekkededir. (irbinî, I, 587)

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 00:18
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