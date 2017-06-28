İklim değişikliği buğdayda üretim kaybına yol açtı

Son yıllarda kendini yoğun bir şekilde hissettiren iklim değişikliği Türkiye'nin buğday ve arpa üretimini de etkiledi.



Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl buğday üretimi yüzde 9 düşüşle 20,6 milyon tona, arpa üretimi ise yüzde 16 azalarak 6,7 milyon tona düştü. Söz konusu düşüşler uzmanlarca zamansız ve düzensiz yağışlara bağlandı.

FAO Bitki Sağlığı Uzmanı Hafiz Muminjanov, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin buğday kaynağının ve çeşitliliğinin merkezi olarak değerlendirildiğini söyledi.

Türkiye'de son dönemdeki düşük üretimin iklim şartlarına bağlandığını anlatan Muminjanov, "Kışlık arpa ve buğday ekimi 2016 Eylül ortasında başladı ve kurak geçen sonbahar nedeniyle aralık ayı gibi geç bitti. Geçen sene eylül sonundan kasım ayının başlarına kadar süren düşük yağış miktarı nedeniyle ana üretim bölgelerinde kuraklık görüldü." diye konuştu.

Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar, Türkiye'nin 17,5 milyon ton olan hububat ihtiyacını çok sıkıntılı dönemlerde bile karşılayabildiğine dikkati çekti.

Bu yıl toplamda yaklaşık 22 milyon ton üretim beklediklerini kaydeden Taşpınar, yeterli üretime rağmen buğday ithal edilmesine ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye'nin hem nüfusu hem de göçmen sayısı artıyor. Bir de neredeyse her yıl düzenli olarak artan turist sayımız var. Aynı zamanda bazı yardıma muhtaç ülkelere de gönderim yapıyoruz. O ülkelere makarna ya da un gönderince de hububat göndermiş oluyorsunuz. İster istemez bir kısım eksikleri gidermek maksadıyla ithalat yapılıyor. Türkiye aslında 22 milyon ton üretim yapabilecek durumda ama kalite yetersizliğinden sanayici 'bizim kaliteli buğdaya ihtiyacımız var' diyor."

Kaynak: AA