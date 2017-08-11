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İkiz plaka şüphelisi aracı durdurmak için yola kapan döşendi, polis alarma geçti

Adana’da Plaka Takip Sistemi (PTS)’nin ikiz plaka uyarısı verdiği araç için polis ekipleri seferber oldu. Yola döşenen kapanla durdurulan ve 150 promil alkollü çıkan araç sürücüsü polisi görmediğini iddia ederek, “Kimse dur dediğini görmedim. Yoksa durur beklerdim” ifadelerini kullandı.

11 Ağustos 2017 Cuma 08:17
İkiz plaka şüphelisi aracı durdurmak için yola kapan döşendi, polis alarma geçti

Seyhan ilçesine bağlı Öğretmenler Bulvarı’nda saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Hamit D. (47)’nin kullandığı 34 NF 2518 plakalı araç otoyolda Pozantı gişelerden geçip Adana istikametine giderken PTS’ye terör olaylarında kullanılan ikiz plaka araçlardan birisi olarak düştü. Bunun üzerine polis ekipleri otoyolda ve otoyolun çıkışlarında aracı yakalamak için çalışma başlattı.

Otoyolda ise araç, polis ekiplerinin ‘Dur’ ihtarına uymayınca ekipler aracın otoyoldan çıktığı Adana Kuzey Kavşağı’nda aracı yakalamaya çalıştı. Araç burada da polis ekiplerine karşı durmayınca ekipler, Öğretmenler Bulvarı’nda aracın geçiş güzergahına kapan döşedi. Kapanı gören sürücü bulvar üzerinde durunca polis ekipleri araç ve sürücü üzerinde inceleme yaptı. Aracın herhangi bir olumsuzluğu bulunmazken sürücünün 150 promil alkollü olduğu ve daha öncede alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Bu sırada sürücü Hamit D. ise polis ekiplerine karşı yaptığı savunmada, “Bana kimse dur demedi. Ben fark etmedim. Yoksa dururdum. Ehliyetimiz, kimliğimiz falan var” ifadelerini kullandı.

Sürücü hakkında alkollü araç kullanmaktan ve polisin ‘Dur’ ihtarına uymama suçundan cezai işlem uygulandı.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 08:17
  1. Adana
  2. Seyhan
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