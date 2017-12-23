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İkiyüzlü ABD'den YPG açıklaması

Brett McGurk Rakka’daki operasyonların tamamlanmasıyla birlikte, yerel güçlere verdikleri desteğin düzeyinde ayarlamalar yapılacağını ifade etti.

23 Aralık 2017 Cumartesi 16:13
İkiyüzlü ABD'den YPG açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın DAEŞ'le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk Rakka’daki operasyonların önemli aşamasının tamamlanmasıyla birlikte, yerel güçlere verdikleri desteğin düzeyinde ayarlamalar yapılacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın DAEŞ'le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk Rakka’daki operasyonlarla alakalı açıklama yaptı.

Bir gazetecinin ABD Başkanı Donald Trump’la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında terör örgütü YPG'ye verilen silah desteğiyle ilgili yapılan görüşmeyi sorması üzerine McGurk, bazı teçhizatları sınırlı şekilde verdiklerini kaydetti. Bu süreçte NATO müttefiki Türkiye’ye karşı çok şeffaf olduklarını vurguladı.

McGurk operasyonların büyük aşamasının tamamlanmasıyla birlikte, askeri desteğin düzeyinde ayarlamalar yapılacağını ifade etti.

Suriye’deki varlıklarını devam ettireceklerinin altını çizen Trump'ın DAEŞ özel temsilcisi McGurk, yıllar geçtikçe desteğin türünde ayarlamalar yapılmasının doğal olduğunu belirtti.

ABD'li yetkili DAEŞ'in zayıflatılmasına karşın Suriye'de halen yapılacak çok iş olduğu uyarısında bulundu.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 16:13
  1. ABD
  2. Donald Trump
  3. Rakka
  4. Brett McGurk
  5. DAEŞ
  6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  • ismailismail2 sa önce
    Ey ABD savaşsanda biteceksin savasmasanda biteceksin Dünya ABD yi o kıtaya hapis edecek Zalim Katil sürüsü ALLAH bu kadar zulme müsade etmez
  • isyankar,42isyankar,422 sa önce
    ABD,deasa,destek,ve arkasında,durdu,savasma,pyd,pkk,ya turkiyeye,karsi,silah,verdi,nerde,NATO,muftetik,dostluk,bir,nevi,trump,turkiyeye karşıkinci,trump,devlet,yonetmez,teroristleriyönetir,iste,abd,nin,iki,yuzlu,politikasi,budurbunlar,abidik,gubidik,oynuyorlar,gecin,orayiTC,ti,aptal,degil,sayin,erdogani,hazetmiyorlar,kinguduyorlar,erdogana,42
  • EymanEyman2 sa önce
    Zalimler ancak zalimlerin dostudur; İyiler ise ancak mazlum halkların dostu. Yani her şey normal seyrinde; ama iyiler hep kötüleri yenmiştir!
  • AydınAydın3 sa önce
    Kütük kafalı Türkiyeye gelirse tutuklansın.
  • YozgatlıYozgatlı4 sa önce
    Türkiye bunların buyruğundan çıktı.Bağımsız hareket etmeye başladı.Karın ağrıları bundan.Ülkemize karşı fetö,pkk ve bilumum terör örgütlerini itina ile destekliyorlar Allah büyüktür
  • NN4 sa önce
    ŞUAN İYİ GÜNÜNÜZ ŞİMDİLİKYAŞIYORSUNUZ IRAKTA KİHAİNLER YÜZÜNDEN SURIYEDERİM HAİNLER YÜZÜNDEN AZ KALDI ANLARSIN DÖKTÜĞÜN KANLARİNDAGLAR GİBİ YIĞINI OLUŞTUYÜKLENECEKÇEKECEKSİNHİÇ MERAK ETME
  • nükleernükleer4 sa önce
    sayın çok vatansever ! arkadaşlar milleti kışkırtmayı bırakın buyrun girin suriyeye bi güzel şehit olup cennete gidersiniz ne güzel ya :)
  • abe suriabe suri4 sa önce
    havlayıp durmayın ...
  • kmlkml6 sa önce
    yahu girin şu kuzey suriyeye hepsini temizleyip silahlara el koyun
  • Hy-hyHy-hy6 sa önce
    Sömürge valisi olan bu köpek sık sık incirlik üssünede gelir.
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