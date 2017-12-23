İkiyüzlü ABD'den YPG açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın DAEŞ'le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk Rakka’daki operasyonların önemli aşamasının tamamlanmasıyla birlikte, yerel güçlere verdikleri desteğin düzeyinde ayarlamalar yapılacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın DAEŞ'le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk Rakka’daki operasyonlarla alakalı açıklama yaptı.

Bir gazetecinin ABD Başkanı Donald Trump’la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında terör örgütü YPG'ye verilen silah desteğiyle ilgili yapılan görüşmeyi sorması üzerine McGurk, bazı teçhizatları sınırlı şekilde verdiklerini kaydetti. Bu süreçte NATO müttefiki Türkiye’ye karşı çok şeffaf olduklarını vurguladı.

McGurk operasyonların büyük aşamasının tamamlanmasıyla birlikte, askeri desteğin düzeyinde ayarlamalar yapılacağını ifade etti.

Suriye’deki varlıklarını devam ettireceklerinin altını çizen Trump'ın DAEŞ özel temsilcisi McGurk, yıllar geçtikçe desteğin türünde ayarlamalar yapılmasının doğal olduğunu belirtti.

ABD'li yetkili DAEŞ'in zayıflatılmasına karşın Suriye'de halen yapılacak çok iş olduğu uyarısında bulundu.