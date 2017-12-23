İkiyüzlü ABD'den YPG açıklaması
Brett McGurk Rakka’daki operasyonların tamamlanmasıyla birlikte, yerel güçlere verdikleri desteğin düzeyinde ayarlamalar yapılacağını ifade etti.23 Aralık 2017 Cumartesi 16:13
ABD Başkanı Donald Trump'ın DAEŞ'le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk Rakka’daki operasyonların önemli aşamasının tamamlanmasıyla birlikte, yerel güçlere verdikleri desteğin düzeyinde ayarlamalar yapılacağını ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın DAEŞ'le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk Rakka’daki operasyonlarla alakalı açıklama yaptı.
Bir gazetecinin ABD Başkanı Donald Trump’la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında terör örgütü YPG'ye verilen silah desteğiyle ilgili yapılan görüşmeyi sorması üzerine McGurk, bazı teçhizatları sınırlı şekilde verdiklerini kaydetti. Bu süreçte NATO müttefiki Türkiye’ye karşı çok şeffaf olduklarını vurguladı.
McGurk operasyonların büyük aşamasının tamamlanmasıyla birlikte, askeri desteğin düzeyinde ayarlamalar yapılacağını ifade etti.
Suriye’deki varlıklarını devam ettireceklerinin altını çizen Trump'ın DAEŞ özel temsilcisi McGurk, yıllar geçtikçe desteğin türünde ayarlamalar yapılmasının doğal olduğunu belirtti.
ABD'li yetkili DAEŞ'in zayıflatılmasına karşın Suriye'de halen yapılacak çok iş olduğu uyarısında bulundu.
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ismail2 sa önce Ey ABD savaşsanda biteceksin savasmasanda biteceksin Dünya ABD yi o kıtaya hapis edecek Zalim Katil sürüsü ALLAH bu kadar zulme müsade etmez isyankar,422 sa önce ABD,deasa,destek,ve arkasında,durdu,savasma,pyd,pkk,ya turkiyeye,karsi,silah,verdi,nerde,NATO,muftetik,dostluk,bir,nevi,trump,turkiyeye karşıkinci,trump,devlet,yonetmez,teroristleriyönetir,iste,abd,nin,iki,yuzlu,politikasi,budurbunlar,abidik,gubidik,oynuyorlar,gecin,orayiTC,ti,aptal,degil,sayin,erdogani,hazetmiyorlar,kinguduyorlar,erdogana,42 Eyman2 sa önce Zalimler ancak zalimlerin dostudur; İyiler ise ancak mazlum halkların dostu. Yani her şey normal seyrinde; ama iyiler hep kötüleri yenmiştir! Aydın3 sa önce Kütük kafalı Türkiyeye gelirse tutuklansın. Yozgatlı4 sa önce Türkiye bunların buyruğundan çıktı.Bağımsız hareket etmeye başladı.Karın ağrıları bundan.Ülkemize karşı fetö,pkk ve bilumum terör örgütlerini itina ile destekliyorlar Allah büyüktür N4 sa önce ŞUAN İYİ GÜNÜNÜZ ŞİMDİLİKYAŞIYORSUNUZ IRAKTA KİHAİNLER YÜZÜNDEN SURIYEDERİM HAİNLER YÜZÜNDEN AZ KALDI ANLARSIN DÖKTÜĞÜN KANLARİNDAGLAR GİBİ YIĞINI OLUŞTUYÜKLENECEKÇEKECEKSİNHİÇ MERAK ETME nükleer4 sa önce sayın çok vatansever ! arkadaşlar milleti kışkırtmayı bırakın buyrun girin suriyeye bi güzel şehit olup cennete gidersiniz ne güzel ya :) abe suri4 sa önce havlayıp durmayın ... kml6 sa önce yahu girin şu kuzey suriyeye hepsini temizleyip silahlara el koyun Hy-hy6 sa önce Sömürge valisi olan bu köpek sık sık incirlik üssünede gelir.