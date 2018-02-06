İkitelli’de seçim var

Seçime başkan adayı olarak giren Aydın Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Aydın, ‘’Huzurlu, müreffeh İkitelli için birlikte çalışalım’’ sloganıyla yönetime talip olduğunu açıkladı. Mahmut Aydın, bölgenin gücüne güç katmak, var olan alt yapı sorunlarını çözmek ve bölgeyi kalkındırmak için yepyeni bir program oluşturduklarını söyledi. Aydın, ‘’Huzurlu, müreffeh İkitelli için birlikte çalışalım“ sloganıyla aday olduklarını söyledi.

ÇÖZÜM ODAKLI YÖNETİM MODELİ

Aydın, bir dönem için aday olmasının nedenini şu sözlerle açıkladı: “Yönetimsel anlamda mevcut durumdaki ayrışmalar, basına yansıyan ve olumsuzluklar içeren Bakanlık teftiş kurulu raporları İkitelli OSB’nin imajına zarar vermektedir. Bu nedenlerle Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi Bölgelerinden biri olan İkitelli’nin, var olan sorunlarını, kamu otoritesi ile iyi ilişkiler içerisinde, toparlayıcı, ortak aklı kullanan, istişareye dayalı ve çözüm odaklı bir yönetim modeli ile yönetmeye talibiz.”