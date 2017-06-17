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İkinci Mehmet Ekici vakası! Çinli başkan çıldırdı...

Trabzonspor'un Mehmet Ekici ile yaşadığı krizin bir benzerini İtalya'da Milan takımı kaleci Donnarumma ile yaşıyor.

17 Haziran 2017 Cumartesi 12:15
İkinci Mehmet Ekici vakası! Çinli başkan çıldırdı...

Geçtiğimiz sezon devre arasında Trabzonspor yönetiminden Fenerbahçe gitmek için izin isteyen ancak iki kulübün anlaşamaması nedeniyle takımında kalan Mehmet Ekici, bu isteğinde ısrar edince yarım sezon kadro dışı bırakılmıştı.

Şimdi bu olayın bir benzerini İtalya’nın dev kulübü Milan, genç kalecisi Donnarumma ile yaşıyor. Milan ile yapılan transfer görüşmelerinde bir türlü geri adım atmayan ve yapılan tüm teklifleri geri çeviren Donnarumma, başkan Yonghong Li’yi çileden çıkardı. Milan’da oynamak istemediğini açıkça belli eden Donnarumma’yı kesinlikle satmayacağını söyleyen Li, kaleci hakkında çok sert bir açıklamada bulundu.

TÜM SEZON YEDEK OTURACAK

Genç kalecinin tüm sezon yedek oturacağının altını çizen Li, şu ifadeleri kullandı: “Milan için 800M € üzerinde ödeme yaptım. Bir kaleciyi 40 Milyon Euro’ya satamadım diye iflas mı edeceğim? Donnarumma kimseye satılmayacak ve tüm sezon yedek kulübesinde oturacak.”

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 12:15
  1. İtalya. milan
  2. Mehmet Ekici
  3. Gianluigi Donnarumma
  • Mustafa Eryılmaz Mustafa Eryılmaz 1 gün önce
    En iyisi arada birde sopa attır sokakta gezmesin antrenmanlara gelemesin disiplin cezası şu bu kesersin artık.
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