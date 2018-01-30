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İkinci kez düzenleniyor

Çocuk Gelişimi Fuarı 15-18 Mart 2018 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezinde ikinci kez düzenleniyor.

30 Ocak 2018 Salı 17:12
İkinci kez düzenleniyor

Çocuk Gelişimi Fuarı 0-10 yaş arası çocuklarımızın; sosyal, duygusal, zihinsel, kültürel ve bedensel açıdan iyi yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla ilk kez geçtiğimiz yıl düzenlendi. Bu yıl Mart ayında ikincisi düzenlenen fuarda; Eğitim Setleri, Kitaplar, Danışmanlık Merkezleri, Oyunlar, Oyuncaklar, Robotik Kodlama Ürünleri, Atölye Programları ve daha birçok materyal ve hizmet sergileniyor.

Hem anne-babalar hem de kreş ve anaokulu öğretmenleri ve yöneticileri için kaçırılmaması gereken bir fuar!

Hiç kuşkusuz her anne babanın isteği, çocuklarının iyi şekilde yetişmesini sağlayarak onları geleceğe tam donanımlı olarak hazırlamaktır. Bu fuarda, hem ebeveynler hem de okul öncesi eğitim kurumlarının öğretmenleri ve yöneticileri çocukların iyi gelişimi için sunulan en güncel materyal ve hizmetleri "bir arada" inceleme fırsatı bulabiliyorlar. Çocukları geleceğe iyi hazırlamak için ihtiyaç duyulan bu eşsiz buluşma platformu Türkiye’de önemli bir ihtiyaca cevap veriyor.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 17:12
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