İkinci kafile Katar'a ayak bastı

Türkiye ile Katar arasında imzalanan askeri işbirliği anlaşması kapsamında Katar'da kurulacak askeri üste görev alacak ikinci Türk askeri kafilesi önceki gece gitti. Katar Savunma Bakanlığı gelen yeni grup Türk askerinin başkent Doha'ya ulaşmasını bir basın açıklamasıyla duyurdu. Doha'ya inen Türk askerleri Katarlı yetkililer ve komutanlar tarafından karşılandı.

TATBİKAT YAPILACAK



Doha'ya ulaşan Türk askerleri Tarık Bin Ziyad askeri üssünde tatbikata hazırlanacak. Türk askeri öncelikli olarak Türkiye ile Katar arasında yapılacak ortak tatbikatta görev alacak. Askerleri taşıyan TSK'ya ait askeri kargo uçağıyla Katar'daki tatbikatta kullanılmak üzere zırhlı personel taşıyıcılar da gönderildi. TSK'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmezken ikinci kafilenin sayısının da ilk kafileye yakın olduğu ifade ediliyor.

BİN TÜRK ASKERİ

TSK ilk olarak 22 Haziran'da Doha'ya 5 zırhlı araç ve 23 askeri personel göndermişti. Katar'da halihazırda 88 Türk askeri bulunuyordu. İlk kafilenin gitmesiyle Katar'daki Türk asker sayısı 111'e çıktı. Edinilen bilgiye göre, ileri aşamada Katar'a gidecek asker sayısının bini geçebileceği belirtiliyor.