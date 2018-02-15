İkinci ele güven geldi

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında yürürlüğe giren yönetmelik, sektör yetkilileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin, ikinci el ticaretine en büyük katkısının ‘güven’ olacağını söyledi.

OYDER olarak, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine yetki belgesi, ekspertiz raporu ve garanti gibi zorunluluklar getiren düzenlemeyi 3 yıldır takip ettiklerini ve “olmazsa olmaz” gördüklerini belirten Şahsuvaroğlu, Türkiye’de yılda 5-6 milyon civarında ikinci el araç ticareti gerçekleştiğine işaret etti.

SIKINTILARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Ayrıca aracın kilometresi, boyalı ve değişen parçaları, hasar kaydı gibi bilgilerin doğru ve açık şekilde aktarılacak olmasıyla müşterilerin sıkıntı yaşamasının önüne geçildiğini anlatan Şahsuvaroğlu, söz konusu yönetmeliğin ikinci el ticaretine en büyük katkısının güven olacağına işaret etti.

YÖNETMELİKLE NELER DÜZENLENDİ?

-Yetki belgesi olmayan galericilik yapamayacak.

-Taşıt pazarlarını belediyeler kuracak ve işletecek.

-Apartman altlarına galeri açılamayacak.

-İkinci el otomobile 3 ay-5 bin Km. garantisi getirildi.

-Bu sürede oluşan büyük arızanın faturasını satıcı ödeyecek.

-Boyalı parçalar, kilometre değişikliği teslim belgesine yazılacak.

-Satışlarda komisyon oranlarına üst sınır getirilecek.

-Etiket zorunluluğu olacak.

-Tamirhanede geçen süre de garantiye eklenecek.

-Garantideki parçalar 30 günde giderilecek.

-LPG’li araçlar açık alanda satılacak.

-Sigortasız araç satışı yapılamayacak.

-8 yaş veya 160 bin km üstü araçlarda ekspertiz raporu gerekmeyecek.