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İkinci elde yeni dönem başladı

İkinci el araçların ticaretine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlandı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 08:58
İkinci elde yeni dönem başladı

Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılacak. Söz konusu yetki belgesi, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından verilecek, yenilenecek ve iptal edilecek. Bu belge, her bir işletme için ayrı ayrı düzenlenecek ve devredilemeyecek. Belgenin geçerlilik süresi ise beş yıl olacak.

Yetki belgesi, mesleki yeterlilik belgesi ve yönetmelik kapsamında verilen TSE yeterlilik belgesi ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin Bakanlıkça gerekli görülen bilgilerin takip ve kontrolü amacıyla Bakanlık tarafından İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi oluşturulacak. Yetki belgeli işletmelerin listesi Bakanlığın internet sayfasında ilan edilecek. İkinci el kara taşıtının üzerinde, kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde taşıta ilişkin tanıtıcı bilgilerin güncel olarak yer aldığı bir tanıtım kartı bulundurulacak. Kartta, taşıtın marka ve modeli ile model yılı, rakam veya harflerinin bir kısmı karartılmak suretiyle motor ve şasi numarası, plaka numarası, boyalı ve değişen parçaları gibi bilgiler yer alacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 08:58
  1. İkinci el araçlar

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