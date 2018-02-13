Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İkinci el araş alış ve satışında yeni dönem başladı

İkinci el araçların ticaretinde yeni dönem başladı. Yeni uygulamada, İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılacak. 8 yaş veya 160 bin kilometrenin üzerindeki ikinci el motorlu kara taşıtları için ekspertiz raporu gerekmeyecek. Taşıt pazarları belediyeler tarafından kurulacak ve işletilecek.

13 Şubat 2018 Salı 11:33
İkinci el araş alış ve satışında yeni dönem başladı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılacak. Söz konusu yetki belgesi, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından verilecek, yenilenecek ve iptal edilecek. Bu belge, her bir işletme için ayrı ayrı düzenlenecek ve devredilemeyecek. Belgenin geçerlilik süresi ise beş yıl olacak.

Yetki belgesi, mesleki yeterlilik belgesi ve yönetmelik kapsamında verilen Türk Standardları Enstitüsü (TSE) hizmet yeterlilik belgesi ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin Bakanlıkça gerekli görülen bilgilerin takip ve kontrolü amacıyla Bakanlık tarafından İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi oluşturulacak. Yetki belgesine sahip işletmelerin güncel listesi Bakanlığın internet sayfasında ilan edilecek.

ARAÇLAR İŞLETME GARANTİSİNDE OLACAK

Satışa sunulan ikinci el motorlu kara taşıtının üzerinde, kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde taşıta ilişkin tanıtıcı bilgilerin güncel olarak yer aldığı bir tanıtım kartı bulundurulacak.

Söz konusu kartta, taşıtın marka ve modeli ile model yılı, rakam veya harflerinin bir kısmı karartılmak suretiyle motor ve şasi numarası, plaka numarası, boyalı ve değişen parçaları gibi bilgiler yer alacak.

Yetki belgesine sahip işletme tarafından ikinci el motorlu kara taşıtı satışından hemen önce ekspertiz raporu alınacak. 8 yaş veya 160 bin kilometrenin üzerindeki ikinci el motorlu kara taşıtları için bu rapor gerekmeyecek.

İkinci el otomobil ve motosikletin motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi, satış tarihinden itibaren 3 ay veya 5 bin kilometre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin garantisi altında olacak. İşletme, garanti kapsamına giren hususları sigorta yaptırmak suretiyle karşılayabilecek.

Taşıt pazarları belediyeler tarafından kurulacak ve işletilecek. Belediyeler bu yerlerin kurulması ve işletilmesi yetkisini kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına veya özel hukuk tüzel kişilerine devredebilecek.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 11:33
  1. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
  2. Resmi Gazete
  3. ikinci el araç

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Arslan'ın Doğu Ekspresi yolculuğu
    1. Bakan Arslan'ın Doğu Ekspresi yolculuğu
    2. O kulübe büyük şok! Puan silme cezası..
    3. Fırtına obüsleri PYD/PKK'ya bomba..
    4. Sivas'taki olaydan sonra Hasan Şaş...
    5. Afrin operasyonunda sıcak gelişme
    6. Cenk Tosun'dan flaş Vagner Love yorumu!
    7. HDP'li vekile büyük şok! 25 yıl hapis...
    8. Kemalistler izlemesin! Yüreklerine..
    9. Abdurrahim Albayrak'tan bomba itiraf!
    10. ÖSO: 340 terörist teslim oldu
    11. Başbakan Yıldırım yarın gidiyor;! Bir..
    12. Taşeron oyunu tutmadı! İşçinin gözü..
    13. 'Merkel'in muhalifleri baş kaldırmaya..
    14. Cübbeli Ahmet tepki gösterdi: Şehit..
    15. Ravza Kavakcı mesajı verdi: Hesap..
    16. AK Parti'den flaş açıklama: Hesap..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye meydan..
    18. Korkunç olay! Düğüne 4 gün kala...
    19. 'FETÖ'nün malikanesi'ne el konuldu!..
    20. Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz..
    Yine ortaya çıktı! Türkiye'ye müdahale çağrısı
    Yine ortaya çıktı! Türkiye'ye müdahale çağrısı
    Bir süper güç daha Suriye'deki savaşa dahil oluyor!
    Bir süper güç daha Suriye'deki savaşa dahil oluyor!
    Rus gazeteciden çarpıcı açıklama… ‘Erdoğan planı çoktan çözdü’
    Rus gazeteciden çarpıcı açıklama… ‘Erdoğan planı çoktan çözdü’
    Uzakdoğulu sihirbazın oyunu böyle ortaya çıktı
    Uzakdoğulu sihirbazın oyunu böyle ortaya çıktı
    Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkıp, kapıyı, camı, pencereyi...
    Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkıp, kapıyı, camı, pencereyi...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 13.02.2018
    Halaçoğlu açıkladı! İYİ Parti seçime...
    Halaçoğlu açıkladı! İYİ Parti seçime...
    En halkçısının köpeği 40 bin TL!
    En halkçısının köpeği 40 bin TL!