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İkinci el araç lastiği alacaklara uyarı

İkinci el araç lastiği piyasası her geçen gün artarken, konunun uzmanları ise ikinci el araç lastiği alırken dikkate edilmesi gereken hususlar konusunda uyarılarda bulundu.

03 Şubat 2018 Cumartesi 11:41
İkinci el araç lastiği alacaklara uyarı

Fiyatının, yenisine göre yüzde 50-70 arasında düşük olması nedeniyle ikinci el araç lastiği piyasası her geçen gün artış gösteriyor. Konunun uzmanları ikinci el lastik almayı düşünen vatandaşlara uyarılarda bulunurken, dikkat edilmesi gerekenleri de anlattı.
Binek araçlarda özellikle ikinci el araç lastiğini tavsiye etmediklerini belirten Ercan Üstündağ, "Öncelikle lastiğin tarihine bakmamamız gerekiyor. Sıfır lastiğin ömrü 4 yıldır. İkinci elde ise 3 yılı geçmemesi lazım. Tabi lastiğin en fazla 50 bin kilometre gitmiş olması gerekiyor. Diş derinliği de önemli bir etken. Yasal olarak alt sınır 1,6 mm ama bizim önerimiz yaz lastiklerinde 3 mm, kış lastiklerinde ise 4 mm olmalı. Lastiklerin yanaklarında çatlamaların olmaması gerekiyor. Yama, balon kesinlikle olmamalı. Dren mesafesi ve güvenlik açısından sorun çıkartabilir" dedi.

TESPİT CİHAZI TAKILIP BAKILMALI

Lastiklerin hangi koşullarda muhafaza edildiğinin de önemli olduğunu belirten Üstündağ, "Lastiğin güneş ışınları ve nemli ortamlarda kalmaması gerekiyor. Lastik derinliği gibi fiziksel olarak görülebilecek durumların dışında görülemeyecek bazı durumlarda var. Bunlar için arıza tespit cihazına takılıp bakılması gerekiyor ve ona göre lastiğin kullanılması gerekiyor" diye konuştu.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 11:41
  1. ikinci el lastik
  2. kış lastiği
  3. lastik

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