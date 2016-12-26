İkinci el araç fiyatları yine fırladı

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ÖTV'lerdeki artışın yanı sıra dövizde yaşanan hareketlilik sıfır otomobillerin fiyatını oynattı. Tüketici 2.el araçlara eğilim göstermeye başladı.

Yeni ÖTV oranlarının yanı sıra döviz kurlarında da yaşanan hareketlilik nedeniyle otomobil fiyatları artarken, tüketiciler 2. el otomobillere yönelmeye başladı. Fiyat açısından daha cazip hale gelen 2. el pazarı, 2016 yılının son döneminde ivme kazandı.

Otomobil markalarının düzenlediği kampanyalardan yararlanmak isteyen tüketicilerin taleplerini öne çektiğini belirten Otoshops Genel Müdürü Tuğrul Denizaşan “ÖTV düzenlemesi sonrası ilk yaptığımız değerlendirmede, Türkiye’de en çok satılan 1.6 lt ve bu motor hacminin üzerindeki sıfır km otomobillerin fiyatlarında yüzde 3 ile 10 arası artış yaşanacağını öngörmüştük.

Sıfır araç fiyatlarına baktığımızda öngörümüzün bire bir tuttuğu, aynı zamanda da sene sonu nedeniyle kur artışının fiyatlara henüz yansımadığı görülüyor. Bu yükseliş nedeniyle 2. el otomobil pazarı daha cazip hale geldi. 2. el otomobil pazarının 2016 yılını yaklaşık 4 milyon 700 bin adedin üzerinde tamamlayacağını öngörüyoruz” dedi.