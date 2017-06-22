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İkinci ceset bulundu... İzmir'de neler oluyor?

İzmir'in Konak İlçesi'nde, 18 yaşındaki Birol Ergül Meles Çayı'nda ölü bulundu. Ergül'ün yaşamını yitirdiği aynı yerde geçen hafta da yine bir erkek cesedi bulunmuştu.

22 Haziran 2017 Perşembe 20:05
İkinci ceset bulundu... İzmir'de neler oluyor?

Umurbey Mahallesi Mürselpaşa Bulvarı kenarındaki Meles Çayı'nda bugün saat 16.00 sıralarında bir kişinin su üzerinde hareketsiz yattığını görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sudaki kişinin öldüğü anlaşıldı.

Polis meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmak için yoğun çaba harcarken, çevrede güvenlik önlemi alındı.

İtfaiye eri tarafından cesedi iş makinesine alınarak sudan çıkarılan kişinin Birol Ergül olduğu belirlendi.

Vücudunda herhangi bir yaraya rastlanmayan Ergül'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Meles Çayı'nda 15 Haziran'da da 23 yaşındaki Mahmut Güden'in cesedi bulunmuştu.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 20:05
  1. İzmir Adli Tıp Kurumu
  2. Mürselpaşa Bulvarı
  • abdoabdo4 sa önce
    bonzai çekiyorlar denizi asfalt zannedip üstünde yürümeye kakıyorlar işte netice
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