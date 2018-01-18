İki yılan bakın ne konuşuyor...
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun sözlerini yalanladı.18 Ocak 2018 Perşembe 17:58
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'nin büyükelçiliğini bir yıl içinde Kudüs'e taşıyacağına dair yaptığı açıklamaya Trump'tan yalanlama geldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Hindistan gezisi sırasında uçakta gazetecilere ABD'nin büyükelçiliğini yıl sonunda Kudüs'e taşıyacağını söylemişti.
ABD Başkanı Donald Trump'a İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklaması soruldu.
ABD Başkanı Donald Trump bu iddianın doğru olmadığını söyledi. Büyükelçiliğin yıl sonunda taşınmayacağını belirtti.
Reuters'a verdiği röportajda Netanyahu'nun sözleri hakkında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Yıl sonuna kadar? Farklı senaryolar üzerine konuşuyoruz. Gerçekten bunu düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson geçtiğimiz ay büyükelçiliğin taşınmasının 3 yıl süreceğini açıklamıştı.