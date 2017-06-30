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İki yıl önce tamamlanan okul hizmete açılıyor

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yapımı iki yıl önce tamamlanan, ancak yaşanan yol sorunu sebebiyle bir türlü hizmete açılamayan okul, bu yılki eğitim öğretim döneminde hizmete başlayacak.

30 Haziran 2017 Cuma 16:18
İki yıl önce tamamlanan okul hizmete açılıyor

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi’nde bulunan ve hizmete hazır hale getirilmesine rağmen yaşanan yol sıkıntısı sebebiyle açılamayan okul binası ve okul yolunda incelemelerde bulundu. Beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer ve Şube Müdürü Halil Akhan ile birlikte 5 derslik kapasiteli okul binası ve okul yolunda incelemelerde bulunan Kaymakam Özkan, okul ve yolun son durumuyla ilgili bilgi aldı. Okulun yol sorununun bir an önce çözülmesi hususunda girişimde bulunarak gerekli talimatları veren Kaymakam Özkan, “İlçemiz Esentepe Mahallesi’nde yapılan ve yaklaşık iki yıldır hizmete hazır hale getirilmesine karşın yaşanan yol sorunu sebebiyle bir türlü açılamayan okul binamız ve okul yolunda incelemelerde bulunduk. Yapmış olduğumuz inceleme neticesinde okulun yol sorununun çözümü noktasında gerekli talimatları verdik. İnşallah Devlet Su İşleri vasıtasıyla yapacağımız bir köprü ile okulumuzun yol sorununu çözmüş olacağız. Bu yol sorununun çözülmesinin ardından ise bu okul binamızı bu yılki eğitim öğretim yılına yetiştirmeyi amaçlıyoruz. İnşallah bir sorun ya da sıkıntı çıkmaması durumunda okul binasını imam hatip ortaokulu olarak hizmete açmış olacağız” diye konuştu.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 16:18
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