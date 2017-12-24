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İki yeni KHK yayımlandı! Taşeronda şartlar belli oldu

OHAL kapsamındaki 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçmesi, 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak.

24 Aralık 2017 Pazar 08:12
İki yeni KHK yayımlandı! Taşeronda şartlar belli oldu

Olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı KHK kapsamında taşeron işçiler, sürekli işçi kadrosuna geçebilmek için yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak. Sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde sonuçlandırılacak.

Olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı KHK'ya göre taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçebilmesinde, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak şartı yer alacak.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 08:12
  1. KHK
  2. taşeron işçi
  • Hamza ÇilHamza Çil1 sa önce
    Allahin aslanlari. Yeryüzündeki mazlumların dostlari. Allah sizi ve müslümanlari korusun
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