Kanun Hükmünde Kararname ile yeni ihraç kararları
İki yeni Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamudan toplam 2 bin 756 personel ihraç edildi.24 Aralık 2017 Pazar 07:15
İki yeni Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan KHK'da çok sayıda ihraç kararı var.
Buna göre kurumlara göre ihraç edilenlerin sayısı şöyle:
- TSK'dan 637 asker
- Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 341
- Jandarma'dan 350
- Belediyelerden 169
- Adalet Bakanlığı'ndan 245
- Danıştay'da 3, Sayıştay'da 1, Yargıtay'da 22
117 KİŞİYE GÖREV İADESİ
Öte yandan Kararnameye göre daha önce ihraç edilen 117 personel görevine iade edildi.
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Urfalihabib34 dk önce ihraç edilen bu kişiler Allaha isyandevletimize karşı düşmanlık etmesinler yaptıkları hatalardan pişman olup tövbe etsinler feto sevgisini kalplerinden söküp atsınlar ozaman rabbim onlara muhakkak bir kapı açacaktır Fatih 14531 sa önce Tipik fetö'cü ifadesi. Kafayı iyice sıyırdılar. Sizleri sorunlarınızla baş başa bırakıyoruz. İçeride bolca düşüneceğiniz bir zamanınız olacak. hüseyin1 sa önce ومن لم يحكم بما انزل الله فاولاءك هم الكافرون . Maide suredını 44 ayetı. Manası kim allahın indirdiği kanunla hüküm etmezse onlar kafirdir. Günümüzdede insanlar kendileri allahın kanunu kuranı hıçe sayarak kendi siyasrtlerine göre kanun yaparak halkı perişan ederler. Ve hemde ben müsülmanım dıyerek namazda kılarlar. Halbukı bu ayete göre allahın kanunu ile kanun yapmayan kafirdir. Yavuz 15171 sa önce Alçak, hain fetö'cüleri devletin bütün birimlerinden temizleyeceğiz. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ böyle bir terör örgütü ile karşılaşmadı. Bu hainlere, yaptıklarının karşılığını onlara çok acı bir şekilde ödeteceğiz. AF YOK ACIMA YOK. Hakikat1 sa önce Acidigimiz icin bu hale dustuk.yarin ellerine bi firsat gecse neler yaparlar.15 temmuzda gorduk hamido 1 sa önce Bunlarillegal ve gayri meşru yollar ile oralara yerleştiler.ayıklanacak daha çook yerleşkeci vardurmak yokdevam. Kerem 2 sa önce OHAL nasıl komisyon kurmuş nasıl inceleme yapmış adaletin bu kadarınada pes yani aylardr çalışma dosya incelemehaklı haksz ayrtlama ayıklama ulan bu kadarmı göreve iade 100/ 5 hep ihraç başka yok oda yandaşların adamlarıdr geriye iade Rasimm2 sa önce Zalimleri Allah kahretsin Adsiz2 sa önce Rabbim zalimleri yerin dibine batirsin.. Dinim Islam, vatanim Turkiye ve milletim azizdir!3 sa önce Acimiyorum.En masumun hakki islam adina hizmet adina edepsizce yendi.250 kisi sehit oldu.2000 kusur insan yaralandi.Vatanimiz az kalsin eskiya ve ecnebilere teslim ediliyordu.Ve bunlar hala bunu destekliyorlar.Acimayacagiz acinacak hale dusmemek icin!Bir ozur bile dillerinde yok!Peygamberimiz sav "Gel hakkin varsa al!" buyurmustur ama bunlarda nafile!