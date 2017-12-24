Kanun Hükmünde Kararname ile yeni ihraç kararları

İki yeni Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan KHK'da çok sayıda ihraç kararı var.

Buna göre kurumlara göre ihraç edilenlerin sayısı şöyle:

- TSK'dan 637 asker

- Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 341

- Jandarma'dan 350

- Belediyelerden 169

- Adalet Bakanlığı'ndan 245

- Danıştay'da 3, Sayıştay'da 1, Yargıtay'da 22

117 KİŞİYE GÖREV İADESİ

Öte yandan Kararnameye göre daha önce ihraç edilen 117 personel görevine iade edildi.