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Kanun Hükmünde Kararname ile yeni ihraç kararları

İki yeni Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamudan toplam 2 bin 756 personel ihraç edildi.

24 Aralık 2017 Pazar 07:15
Kanun Hükmünde Kararname ile yeni ihraç kararları

İki yeni Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan KHK'da çok sayıda ihraç kararı var.

Buna göre kurumlara göre ihraç edilenlerin sayısı şöyle:

- TSK'dan 637 asker

- Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 341

- Jandarma'dan 350

- Belediyelerden 169

- Adalet Bakanlığı'ndan 245

- Danıştay'da 3, Sayıştay'da 1, Yargıtay'da 22

117 KİŞİYE GÖREV İADESİ

Öte yandan Kararnameye göre daha önce ihraç edilen 117 personel görevine iade edildi.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 07:15
  1. KHK
  2. Resmi Gazete
  3. ihraç
  • Urfalihabib Urfalihabib34 dk önce
    ihraç edilen bu kişiler Allaha isyandevletimize karşı düşmanlık etmesinler yaptıkları hatalardan pişman olup tövbe etsinler feto sevgisini kalplerinden söküp atsınlar ozaman rabbim onlara muhakkak bir kapı açacaktır
  • Fatih 1453Fatih 14531 sa önce
    Tipik fetö'cü ifadesi. Kafayı iyice sıyırdılar. Sizleri sorunlarınızla baş başa bırakıyoruz. İçeride bolca düşüneceğiniz bir zamanınız olacak.
  • hüseyinhüseyin1 sa önce
    ومن لم يحكم بما انزل الله فاولاءك هم الكافرون . Maide suredını 44 ayetı. Manası kim allahın indirdiği kanunla hüküm etmezse onlar kafirdir. Günümüzdede insanlar kendileri allahın kanunu kuranı hıçe sayarak kendi siyasrtlerine göre kanun yaparak halkı perişan ederler. Ve hemde ben müsülmanım dıyerek namazda kılarlar. Halbukı bu ayete göre allahın kanunu ile kanun yapmayan kafirdir.
  • Yavuz 1517Yavuz 15171 sa önce
    Alçak, hain fetö'cüleri devletin bütün birimlerinden temizleyeceğiz. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ böyle bir terör örgütü ile karşılaşmadı. Bu hainlere, yaptıklarının karşılığını onlara çok acı bir şekilde ödeteceğiz. AF YOK ACIMA YOK.
  • HakikatHakikat1 sa önce
    Acidigimiz icin bu hale dustuk.yarin ellerine bi firsat gecse neler yaparlar.15 temmuzda gorduk
  • hamido hamido 1 sa önce
    Bunlarillegal ve gayri meşru yollar ile oralara yerleştiler.ayıklanacak daha çook yerleşkeci vardurmak yokdevam.
  • Kerem Kerem 2 sa önce
    OHAL nasıl komisyon kurmuş nasıl inceleme yapmış adaletin bu kadarınada pes yani aylardr çalışma dosya incelemehaklı haksz ayrtlama ayıklama ulan bu kadarmı göreve iade 100/ 5 hep ihraç başka yok oda yandaşların adamlarıdr geriye iade
  • RasimmRasimm2 sa önce
    Zalimleri Allah kahretsin
  • AdsizAdsiz2 sa önce
    Rabbim zalimleri yerin dibine batirsin..
  • Dinim Islam, vatanim Turkiye ve milletim azizdir!Dinim Islam, vatanim Turkiye ve milletim azizdir!3 sa önce
    Acimiyorum.En masumun hakki islam adina hizmet adina edepsizce yendi.250 kisi sehit oldu.2000 kusur insan yaralandi.Vatanimiz az kalsin eskiya ve ecnebilere teslim ediliyordu.Ve bunlar hala bunu destekliyorlar.Acimayacagiz acinacak hale dusmemek icin!Bir ozur bile dillerinde yok!Peygamberimiz sav "Gel hakkin varsa al!" buyurmustur ama bunlarda nafile!
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