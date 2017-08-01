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İki üniversite mezunu engelli yüzücünün örnek azmi

Adana'da 12 yaşında silahla yaralanma sonucu koltuk değneklerine mahkum kalan milli yüzücü Volkan Öznergiz, yeni madalyalar kazanmak için şampiyonalara hazırlanıyor.

01 Ağustos 2017 Salı 14:18
İki üniversite mezunu engelli yüzücünün örnek azmi

Adana'da 12 yaşında silahla yaralanma sonucu koltuk değneklerine mecbur kalan milli yüzücü Volkan Öznergiz, üçüncü bir üniversitede eğitimine devam etmesinin yanında eylül ayında Meksika'da yapılacak Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'na katılmayı hedefliyor.

Silahla yaralanması sonucu omuriliğinde oluşan hasar nedeniyle yürüme yetisini kaybeden ve 16 yaşına kadar içine kapanık biri olarak yaşayan 33 yaşındaki Volkan Öznergiz, liseden mezun olmasının ardından önce Çukurova Üniversitesi Almanca Öğretmenliği, sonra da Anadolu Üniversitesi Tarih Öğretmenliği bölümlerinden mezun oldu.

Engelli olmadan önce yaptığı yüzme sporuna da devam etmeye karar veren Volkan Öznergiz, geçen yıl yeniden başladığı bu branşta milli takıma yükselmeyi başardı.

Anadolu Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü'nde öğrenci olan milli yüzücünün, eğitim hayatı ile spordaki azmi, çevresindeki çok sayıda kişiye örnek oldu.

Volkan Öznergiz, kaza geçirdikten sonra yüzmeye 20 yıl kadar ara verdiğini söyledi.

Suyun kendisi için her zaman bir tutku olduğunu ifade eden milli sporcu, "Engel, benim için ne avantaj ne de dezavantaj oldu. Ben zaten hayallerimin peşinden giden bir insanım. Engelimin beni biraz daha yavaşlattığını söyleyebilirim ama nihayetinde ben hayallerimi gerçekleştirdim. Yüzmede geçen yıl başladığım serüvene güzel bir şekilde devam ediyorum." diye konuştu.

Öznergiz, "Hedefim, eylül ayında Meksika'da yapılacak Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nın kadrosuna seçilmek." dedi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 14:18
  1. Adana
  2. Meksika
  3. Ab
  4. Çukurova
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