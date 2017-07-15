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İki ülkeden sürpriz tatbikat!

Katar ve İngiltere deniz kuvvetlerinin başkent Doha'da ortak tatbikat düzenlediği açıklandı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:08
İki ülkeden sürpriz tatbikat!

Katar ve İngiltere deniz kuvvetlerinin başkent Doha'da ortak tatbikat düzenlediği bildirildi.
Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere Deniz Kuvvetlerine bağlı deniz unsurlarının Katar Deniz Kuvvetleri ile ortak tatbikat için Doha'ya geldiği belirtildi.

BÖLGENİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

Tatbikatın iki taraf arasında "bölgede güvenliğin sağlanması, kaçakçılık ve terörle mücadele" konusundaki çabanın desteklenmesi için daha önce yapılan savunma iş birliği çerçevesinde gerçekleştirildiği kaydedildi.
 

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:08
  1. ingiltere
  2. Katar
  3. TERÖR
  4. Kaçakçılık
  5. DÜNYA Haberleri
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