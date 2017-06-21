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İki ülkeden kritik karar!

Pakistan, Afganistan sınırında "yüksek tehlikeli alanlara" dikenli tel örmeye başladı.

21 Haziran 2017 Çarşamba 09:58
İki ülkeden kritik karar!

Pakistan Ordu Sözcülüğü’nden yapılan açıklamada, Afgan sınırındaki militan saldırılarının önüne geçmek için "yüksek tehlikeli alanlara" dikenli tel çekilmeye başlandığı kaydedildi.

Açıklamada, ter örgü çekilmesinin iki aşamada tamamlanacağı belirtilerek, “İlk aşamada Bajaur, Mohmand ve Hayber aşiret bölgelerini kapsayan yüksek tehlikeli alanlara çit çekilecek. İkinci aşamada ise Belucistan eyaleti sınırına çit çekilecek.” İfadelerine yer verildi.

Açıklamada, çekilen telin her iki ülkenin yararına olduğu vurgulandı.

İki ülke arasında, Durand Çizgisi (Durand Line) olarak adlandırılan ve 19. yüzyılda İngilizler tarafından çizilen 2 bin 400 kilometrelik sınır bulunuyor.

Peştun nüfusunu iki ayrı devlete bölen Durand Çizgisi'ni Afganistan tanımıyor.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 09:58
  1. Afganistan
  2. Pakistan
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