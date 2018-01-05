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İki ülke sınırında çatışma

Tunus ile Libya arasındaki Ras Cedir Sınır Kapısı'nda çıkan çatışmada iki Libyalının hayatını kaybettiği bildirildi.

05 Ocak 2018 Cuma 17:40
İki ülke sınırında çatışma

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ras Cedir Sınır Kapısı'nın Libya tarafındaki sınır görevlileri ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi'ne bağlı silahlı gruplar arasında çatışma çıktı.

Libyalı gruplar arasında sınır kapısına hakim olmak için çıkan çatışmada iki kişinin öldüğü, ayrıca yaralılar olduğu belirtildi.

Libya tarafındaki sınır görevlilerinin Tunus'a kaçtığı, bu nedenle Tunuslu yetkililerin Libya'ya geçişleri durdurduğu aktarıldı.

Tunus'taki yerel kaynaklar, sınırda son durumun sakin olduğunu, Libya tarafında sınır görevlilerinin bulunmadığını ve UMH Başkanlık Konseyi'ne bağlı silahlı grubun o bölgede beklediğini iletti.

Tunus ile Libya arasındaki en büyük ve güvenlik anlamında en hassas sınır kapısı olma özelliğini taşıyan Ras Cedir, daha önce de Libya'da yaşanan olaylar nedeniyle sınıra hakim olmaya çalışan grupların çatışmalarına sahne olmuştu.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 17:40
  1. Tunus
  2. Libya
  3. Ulusal Mutabakat Hükümeti
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