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İki ülke de kritik bölgeleri ele geçirdiğini duyurdu

Esed rejimi Deyrizor kentini DAEŞ'in elinden aldığını duyurdu. Öte yandan, Irak ordusu da El Kaim kentini DAEŞ'in elinden aldığını açıkladı.

03 Kasım 2017 Cuma 11:46
İki ülke de kritik bölgeleri ele geçirdiğini duyurdu

Esed rejimi ve müttefik güçlerin Deyrizor kentini terör örgütü DAEŞ'ten aldığını duyurdu. Irak ordusu ise DAEŞ'in ülkedeki son kalesi' olarak bilinen El Kaim'i DAEŞ'in elinden aldığını açıkladı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Enbar kentinin batısındaki Kaim bölgesini DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığını duyurmuştu.

DEYRİZOR 2014'TEN BERİ DEAŞ'IN ELİNDEYDİ

Terör örgütü 2014'ten bu yana kentin büyük bir bölümünü elinde tutuyordu. Deyrizor kentinin DAEŞ için kritik önemi petrol sahalarına ev sahipliği yapmasının yanında Irak sınırı yakınlarında bulunmasından kaynaklanıyordu.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 11:46
  1. Deyrizor
  2. Haydar el-İbadi
  3. Enbar
  4. Esed rejimi

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