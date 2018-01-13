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İki ülke buluşmaya karar verdi!

Kore Yarımadası’nın düşman kardeşlerinin 15 Ocak’ta Tongil’de görüşecekleri duyuruldu.

13 Ocak 2018 Cumartesi 14:31
İki ülke buluşmaya karar verdi!

Güney Kore'nin Yonhap haber ajansı,Kore Yarımadası’nın düşman kardeşlerinin 15 Ocak’ta Tongil’de görüşeceklerini son dakika haberi olarak duyurdu.

9 Ocak’ta ünlü sınır köyü Panmunjom'da iki yıl sonra üst düzey yetkilileri aynı masa etrafında buluşturan görüşme sonucunda, Kuzey Koreli sporcuların Güney Kore'deki Kış Olimpiyat Oyunları'na gitmelerine karar verilmişti. Atletlerle birlikte üst düzey bir yetkililer de Güney Kore'ye seyahat edecek.

Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde 9 Şubat'ta başlayacak Kış Olimpiyat Oyunları, 25 Şubat tarihinde sona erecek.

Ayrıca iki ülke arasındaki askeri acil hat telefonu yeniden açılmıştı.

Kim Jong-un'un yeni yıl mesajı ilişkileri düzeltti

2017'de 20'den fazla füze deneyerek dünyayı titreten Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl mesajında Güney Kore'ye diyalog teklif etti ve gerisi çorap söküğü gibi geldi. Seul yönetiminin olumlu yanıtının ardından taraflar Panmunjom'da buluşmak için anlaştı.

Güney ve Kuzey Kore, 1953'te sona eren savaştan sonra yalnızca ateşkes anlaşması imzaladı ve düşman kardeşler halen teknik olarak savaş halinde.

Her yıl yaklaşık bin Kuzey Koreli aradaki sınırı aşıp Güney'e kaçıyor.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 14:31
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