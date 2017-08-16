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İki ülke askerleri arasında çatışma çıktı ‘Eşi benzeri görülmemiş olay’

Hindistan ve Çin ordusu askerleri, Himalayalar'daki tartışmalı bölgede birbirlerine ‘taş fırlatarak' kısa süreli bir çatışma yaşadı.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 12:52
İki ülke askerleri arasında çatışma çıktı ‘Eşi benzeri görülmemiş olay’

Hint savunma yetkilisinin aktardığına göre olay, turistlerin uğrak bölgesi olan Pangong Nehri yakınlarında yaşandı.

Yetkili, Çinli devriye askerlerinin kötü hava koşulları sebebiyle Hindistan bölgesine doğru ilerlemesi ve Hintli askerlerin buna müdahalesi sonucu çatışmanın yaşandığını söyledi.

'EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR OLAY'

Kısa bir süre sonra askerlerin birbirlerine bağırmaya ve taş fırlatmaya başladığını belirten yetkili, iki taraftan da bazı askerlerin küçük yaralar aldığını kaydetti.

Hintli yetkili, "Küçük bir olay yaşandı. Çin tarafından taşlar fırlatıldı. Ama durum hemen kontrol altına alındı" dedi.

Askerlerin arasındaki taş fırlatma olayının ‘eşi benzeri görülmemiş' bir olay olduğu belirtildi.

Srinagar polis yetkilisi ise bu tarz olayların her yaz yaşandığını fakat bu seferkinin biraz daha uzun sürdüğünü söylerken, hiçbir silah kullanılmadığını aktardı.

Çin ve Hindistan arasındaki 3500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Pekin 'Güney Tibet' olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi yönetimi ise Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 12:52
  1. hint
  2. çin
  3. çatışma
  • MehmetMehmet6 dk önce
    Keşke bütün savaşlar böyle başlamadan bitse...! Dünyada savaş yerine barış olsa...
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