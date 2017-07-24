İki ülke arasında tansiyon iyice yükseliyor! ‘Diplomatik yollarla çözmeye gücünün…’

Mısır ile Sudan arasındaki tartışmalı bölge Halâyib üçgeninde tansiyon her geçen gün yükseliyor. Al Jazeera'nin haberine göre Sudan Parlamentosu Dışilişkiler Komisyonu Başkanı Mütevekkil et-Tîcanî, Sudan'ın Mısır ile yaşanan bu durumu diplomatik yollarla çözmeye gücünün yeteceğini savunarak Halâyib üçgenindeki Sudanlılara yönelik hak ihlâlleri ve baskılar karşısında iki ülke arasındaki ilişkilere karşılıklı saygının yön vermesi gerektiğini ifade etti.

2 KİŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde 2 Sudan vatandaşı bu bölgede Mısır askerinin açtığı ateş sonucu can vermişti.

BÖLGENİN KRİZ NOKTASI: HALÂYİB VE ŞELÂTİN

Halâyib Üçgeni, son olarak Mısır ile Suudi Arabistan arasında imzalanan "deniz sınırı anlaşmasıyla" Kızıldeniz'deki Tiran ve Sanafir adalarının Suudi Arabistan'a geçmesinin ardından gündeme geldi.

Anlaşma sonrası Sudan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Halayib sorununun çözümü için Kahire yönetimine "Suudi Arabistan ile Tiran ve Sanafir adaları anlaşmasında olduğu gibi Sudan ile de müzakere masasına oturması ya da uluslararası sözleşmelere ve kanunlara uyulması için uluslararası tahkime başvurulması” çağrısında bulunuldu.

HALAYİB ÜÇGENİ NEDİR?

Mısır'ın güney doğusunda yer alan Kızıldeniz sahilindeki bölgeye “Halayib Üçgeni” deniyor. 20 bin 850 kilometrekarelik bölgede Halayib, Ebu Ramad ve Şelatin beldeleri yer alıyor. Siyasi ve idari olarak Mısır egemenliğindeki bölgede Beşşarin, Hamdavib ve Şinitrab gibi farklı Sudani ve Nubi kabileler yaşıyor. Mısır yönetimi bölge sakinlerine elektrik, su ve iskân gibi hizmetler sağlıyor. Bu bölge insanına Mısır'da başka hiçbir vilayette görülmeyen işsizlik maaşı ve öğrencilere eğitim yardımı gibi teşvik edici kolaylıklar sağlanıyor. Ücretsiz sağlık hizmetleri de Mısır'da sadece bu bölgede görülüyor. Söz konusu hizmetler nedeniyle bölge Sudan'dan ciddi göç alıyor.

Halayib Üçgeni, zengin yer altı kaynaklarıyla dikkati çekiyor. Bölgede altın, uranyum, grafit, krom, nikel, demir cevheri ve barit gibi çok farklı madenlerin bulunduğu biliniyor.