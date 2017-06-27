İki ülke arasında sınır gerilimi artıyor...

Geçtiğimiz haftalarda Çin-Hindistan sınırında yer alan Hindistan’a bağlı Sikkim eyaletinde, iki ülkenin birliklerinin karşı karşıya gelmesinin ardından şimdi de Çin, Hindistan'ı Sikkim ve Tibet bölgeleri arasında sınır ihlali yapmakla suçluyor.

Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Ren Guoqiang tarafından yapılan açıklamada, Sikkim eyaleti sınırları içerisinde Çin’in egemenlik hakkının bulunduğu ve DongLang’da yürütülen yol çalışmasının Hindistan ordusuna bağlı askerler tarafından müdahale ettiğini belirterek bu durumun iki ülkenin sınırındaki huzura zarar verdiğini söyledi.

Buna karşılık Hindistan ise Çin'i Tibet'e gitmeye çalışan hacı adaylarına zorluk çıkarmakla suçluyor.

İki ülkenin askerlerinin sınırın sıfır noktasında çatışma pozisyonuna geldiği iddiaları sürerken iki ülkenin de Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi olması sebebiyle oluşabilecek gerilimin kısa sürede biteceği öngörülüyor.