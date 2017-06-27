Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İki ülke arasında sınır gerilimi artıyor...

Geçtiğimiz haftalarda Çin-Hindistan sınırında yer alan Hindistan’a bağlı Sikkim eyaletinde, iki ülkenin birliklerinin karşı karşıya gelmesinin ardından şimdi de Çin, Hindistan'ı Sikkim ve Tibet bölgeleri arasında sınır ihlali yapmakla suçluyor

27 Haziran 2017 Salı 16:57
İki ülke arasında sınır gerilimi artıyor...

Geçtiğimiz haftalarda Çin-Hindistan sınırında yer alan Hindistan’a bağlı Sikkim eyaletinde, iki ülkenin birliklerinin karşı karşıya gelmesinin ardından şimdi de Çin, Hindistan'ı Sikkim ve Tibet bölgeleri arasında sınır ihlali yapmakla suçluyor.

Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Ren Guoqiang tarafından yapılan açıklamada, Sikkim eyaleti sınırları içerisinde Çin’in egemenlik hakkının bulunduğu ve DongLang’da yürütülen yol çalışmasının Hindistan ordusuna bağlı askerler tarafından müdahale ettiğini belirterek bu durumun iki ülkenin sınırındaki huzura zarar verdiğini söyledi. 

Buna karşılık Hindistan ise Çin'i Tibet'e gitmeye çalışan hacı adaylarına zorluk çıkarmakla suçluyor. 

İki ülkenin askerlerinin sınırın sıfır noktasında çatışma pozisyonuna geldiği iddiaları sürerken iki ülkenin de Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi olması sebebiyle oluşabilecek gerilimin kısa sürede biteceği öngörülüyor. 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 16:57
  1. ÇİN
  2. HİNDİSTAN
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör örgütüne bomba yağdırıldı
    1. Terör örgütüne bomba yağdırıldı
    2. Dev balina tekneye çarptı!
    3. Efsane isim yoğun bakımda
    4. Şırnak’ta hain saldırı!
    5. Trump ABD'nin dünyadaki imajını zedeledi
    6. Özaltun: Birlik olunca neler..
    7. Hakkari’de asayiş uygulaması yapıldı
    8. Suud milyonlarca dolar kazanmış
    9. Başkan Alıcık, engellileri yanlız..
    10. Bakan Soylu: 8 terörist öldürüldü
    11. 50 yıl önce bugün kapitalizmin..
    12. Tepebaşı fen işleri hız kesmiyor
    13. Bayram tatilinde kazalar 62 can aldı
    14. Bakan açıkladı: Bu yıl değişiyor
    15. İstanbul'da 70 adrese baskın
    16. Flaş iddia: Trump Esed ile görüşecekti
    17. Birleşmiş Milletlerden acil ortak..
    18. Rusya'nın o kurumlarına saldırmaya..
    19. Edremit’te trafik kazası: 1 ölü
    20. Elazığ'da çatışma
    Sosyalliğinden dolayı namaz kılmıyormuş!
    Sosyalliğinden dolayı namaz kılmıyormuş!
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı