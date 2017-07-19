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İki ülke arasında ipler iyice gerildi… Yeni yaptırım kararı alındı!

ABD hükümeti, İran'ın uluslararası suç faaliyetlerini ve balistik füze programını desteklediği gerekçesiyle 7 kişi ve 11 kuruluş hakkında yaptırım kararı aldı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 00:01
İki ülke arasında ipler iyice gerildi… Yeni yaptırım kararı alındı!

ABD hükümeti, İran'ın uluslararası suç faaliyetlerini ve balistik füze programını desteklediği gerekçesiyle 7 kişi ve 11 kuruluşu yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine ve Dışişleri bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre, Başkan Donald Trump yönetimi, İran'a karşı bir dizi yeni yaptırım kararı aldı.

Hazine Bakanlığının açıklamasında, "İran'ın yasadışı aktörleri ve uluslararası suç faaliyetleriyle ilişkili 7 kişi ve 9 kuruluş hakkında yaptırım kararı alındığı" bildirildi.

"ABD İran'ın habis faaliyetlerini hedef almaya devam edecek"

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin konuya ilişkin, "ABD yönetimi, İran'ın terörizm desteği, balistik füze programı ve insan hakları ihlalleri dahil olmak üzere habis faaliyetlerini hedef almaya devam edecek." dedi.

Dışişleri Bakanlığı da balistik füze programını desteklediği gerekçesiyle iki ayrı kuruluşu kara listeye aldı. İlgili açıklamada, yaptırım uygulanacak kişi ve kuruluşların büyük bölümünün İran Devrim Muhafızları Ordusuna destek verdiği öne sürüldü.

Toplamda 18 kişi ve kuruluş hakkında alınan yaptırım kararlarının, Beyaz Saray'ın İran'ın 5+1 ülkeleriyle 2015 yılında imzaladığı nükleer anlaşmanın şartlarına uyduğunu teyit etmesinden bir gün sonra açıklanması dikkati çekti.

ABD'nin yaptırım listesine eklenen şahıs ve kurumların, ülkedeki mal varlıkları donduruluyor ve Amerikalıların kara listedekilerle ticari ilişki kurması yasaklanıyor.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 00:01
  1. ABD
  2. İran
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