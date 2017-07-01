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Mısır 2 adasını Suudi Arabistan'a veriyor

Mısır'ın geçtiğimiz yıl aldığı kararla Tiran ve Sanafir adalarını Suudi Arabistan'a devretme günü geldi. Mısır iki adayı bugün S. Arabistan'a teslim edecek.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 15:19
Mısır 2 adasını Suudi Arabistan'a veriyor

Mısır'da Tiran ve Sanafir adalarının Suudi Arabistan'a geçmesini öngören anlaşma Anayasa Komisyonu tarafından onaylandı. 2 ada bugün Suudi Arabistan'a resmen teslim edilecek.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz geçtiğimiz yıl Mısır ziyareti ile birlikte Mısır'ı Tiran ve Sanafir adaları konusunda ikna ederek ülkesine dönmüştü. Büyük tartışmalara yol açan 2 adanın kontrolü bugün resmen Suudi Arabistan'a verilecek.Mısır Parlamentosu Anayasa Komisyonu’nun Tiran ve Sanafir adalarının Suudi Arabistan’a geçmesini öngören sınır anlaşmasını onayladığı bildirildi.

Bugün yapılan oylamada, 44 milletvekilinden oluşan komisyonda 35 üye "evet", 8 üye ise "hayır" oyu kullandı. Bir üye ise hastalığını gerekçe göstererek oylamaya katılmadı.

MISIRLILAR 'BİZİM' DİYOR

Öte yandan Mısır’da faaliyet gösteren araştırma şirketi “Basira” tarafından bugün açıklanan anket sonuçlarına göre, Mısırlıların yüzde 47’si Tiran ve Sanafir adalarının Mısır’a ait olduğuna inanırken, halkın yüzde 11’i adaların Suudi Arabistan’ın olduğunu düşünüyor. Şirketin açıklamasına göre Mısırlıların yüzde 42'si ise konu ile ilgili fikir beyan etmekten kaçındı.

Tiran ve Sanafir adlı iki ada, Kızıldeniz'de Sina Yarımadası’nın doğusunda yer alıyor.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 15:19
  1. suudi arabistan
  2. mısır
  3. harita
  4. ada
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