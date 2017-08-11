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İki tramvay arasında kalarak ölümden dönen motosikletlinin görüntüleri kamerada

İstanbul’daKabataş-Bağcılar tramvay hattına giren bir motosiklet sürücüsü iki tramvayın arasında kalarak ölümden döndü.O anlar güvenlik kameralarına tarafından kaydedildi.

11 Ağustos 2017 Cuma 09:49
İki tramvay arasında kalarak ölümden dönen motosikletlinin görüntüleri kamerada

Olay, Fatih’te geçtiğimiz salı günüsaat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göreKabataş-Bağcılar tramvay hattına giren bir motosiklet sürücüsü her iki yönden tramvay geldiği sırada kaçacak yer bulamadı. İki tramvayın arasında kalan motosiklet sürücüsü kazanın etkisiyle motosikletinden düşerek yaralandı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar, kazanın yaşandığı noktaya gelerek yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza yapan motosikleti olay yerinden kaldırırken olayla ilgili çalışma başlattı. Kazanın olduğu anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza anı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Kabataş’tan Bağcılar’a ve Bağcılar’dan Kabataş’a sefer yapan iki tramvayın yolu Laleli’de kesişiyor. O sırada tramvay yolunda seyreden bir motosiklet kaçamayarak iki tramvayın arasında kalıyor. Yaralanan vatandaşın yardımına çevredeki vatandaşlar koşuyor.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 09:49
  1. İstanbul
  2. Fatih
  3. Bağcılar
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