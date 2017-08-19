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İki tonluk ’Sarı Boğa’ görücüye çıktı

Tokat’ta özel olarak yetiştirilen ve ’Sarı Boğa’ adı verilen yaklaşık 2 ton ağırlığındaki kurbanlık görücüye çıktı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 17:43
İki tonluk ’Sarı Boğa’ görücüye çıktı

Tokat Merkeze bağlı Gözova köyünde Celalettin Duran tarafından yetiştirilen 2,5 yaşındaki simental cinsi boğa, uysallığı ve ağırlığı ile dikkat çekiyor. Kurban pazarına az bir süre kala alıcıların bekleyen Sarı Boğa, görücüye çıkarıldı. Sahibinin özenle baktığı damızlık boğa kurban pazarına götürülmeden ahırda satılacak. Celalettin Duran, kurban için alıcısını bekleyen boğanın tahminen 2 ton geldiğini belirterek, “Canlı kilo veya pazarlık usulü satmayı istiyoruz. Haşere bir kurbanlık değil. Oldukça uysal bir hayvan” dedi. Veteriner Hekim Abdulhamit Çelik, olukça sağlıklı olan Sarı Boğa’nın bölgede gördüğü en ağır kurbanlıklardan birsi olduğunu kaydetti. Kilosu 16-18 arasında değişen kurbanlığın 30-36 bin TL civarında satılması bekleniyor.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 17:43
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