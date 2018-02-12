İki terör örgütü birbirine girdi

Amaaq Ajansı, terör örgütü DEAŞ üyelerinin Deyr Ez Zur’un doğusundaki Hagin’in kuzeybatısında Al-Bahra köyünü ağır silahlarla ve havan toplarıyla bombaladığını açıkladı.

Terör örgütü DEAŞ, güdümlü bir füze ile Suriye-Irak sınırındaki Deyr Ez Zur’un doğusunda bulunan Sousse bölgesinde PKK/YPG’nin bir askeri aracını imha etti.

Terör Örgütü, geçen hafta Al-Bahra köyünde düzinelerce terör örgütü PKK/YPG teröristleri öldürülmesini, özellikle de bombalı araç ve güdümlü füze saldırılarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.