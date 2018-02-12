İki terör örgütü birbirine girdi
Deyr Ez Zur’un doğusunda, terör örgütü DEAŞ tarafından hedef alınan bir başka terör örgütü PKK/YPG'nin dört üyesi öldü ve birçoğu yaralandı.12 Şubat 2018 Pazartesi 15:40
Amaaq Ajansı, terör örgütü DEAŞ üyelerinin Deyr Ez Zur’un doğusundaki Hagin’in kuzeybatısında Al-Bahra köyünü ağır silahlarla ve havan toplarıyla bombaladığını açıkladı.
Terör örgütü DEAŞ, güdümlü bir füze ile Suriye-Irak sınırındaki Deyr Ez Zur’un doğusunda bulunan Sousse bölgesinde PKK/YPG’nin bir askeri aracını imha etti.
Terör Örgütü, geçen hafta Al-Bahra köyünde düzinelerce terör örgütü PKK/YPG teröristleri öldürülmesini, özellikle de bombalı araç ve güdümlü füze saldırılarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.
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