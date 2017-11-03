İki suç örgütü liderinin davasında gergin gün

'Şahinler' suç örgütü lideri Sedat Şahin ile 'Sarallar' suç örgütü lideri Burhanettin Saral'ın da aralarında bulunduğu, 17'si tutuklu 74 kişinin yargılandığı davanın çıkan olaylar nedeniyle İstanbul Çağlayan'dan alınıp Silivri'de yapılmasına karar verilmişti. Silivri Cezaevi yerleşkesinin bitişiğindeki duruşma salonunda görülen dava için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Silivride gergin günBu dava için gelen kişilerin araçları duruşma salonlarına ait otoparka alınmadı. Duruşma salonlarının bulunduğu alana çıkan yollarda kimlik kontrolü yapıldı. Araçlar jandarmaya ait bomba uzmanı köpekler tarafından arandı. Duruşma salonlarına ait otoparka araç alınmadı. Sadece sanıklar duruşma salonuna girebildi. Duruşma salonuna izleyicinin alınmadığı davada grupların bir araya gelmemesi amacıyla jandarma ekipleri güvenlik amacıyla tarafları ayrı yerlerde bekletti. İzleyiciler ise otoparkta bekletildi. Bariyerler ile otoparkı ikiye bölen jandarma, iki tarafın birbirleri ile olan temasına izin vermedi.

Silivride gergin günJandarma ekipleri bazı kişilerin üzerinde silah olduğunu tespit etti. Ruhsatlı silahıyla giriş yapmak isteyen kişiye jandarma ekipleri giriş izni vermedi. Öte yandan aramalar nedeniyle duruşma salonun kapısında uzun kuruklar oluştu.