İki saatten fazla otomobil kullanmak zekayı düşürüyor

Yeni bir araştırmaya göre, günde iki saatten fazla otomobil kullanmak, zekayı sürekli olarak düşürüyor. Araştırma yaşları 37-73 arasında değişen 500 bin İngiliz arasında yapıldı. Amaç sedanter yani hareketsiz davranışların beyin gücünü nasıl etkilediğini belirlemekti. Bu kişilere hafıza testi yapıldı. Araştırmaya katılan ve günde iki ile üç saat arasında otomobil kullanan 93 bin kişinin hem çalışmanın başında hem de devamında hiç otomobil kullanmayanlara göre düşük beyin gücüne sahip olduğu tespit edildi. Benzer bir sonuç, günde üç saatten fazla TV izleyenler için de bulundu. Bu kişilerin beş yıl içinde beyin güçlerinin daha hızlı zayıfladığı tespit edildi.

Leicester Üniversitesi’nden Kishan Bakrania sonuçlarla ilgili olarak “Günde iki ile üç saat arasında düzenli olarak otomobil kullanmanın kalbiniz için kötü olduğunu biliyoruz. Bu araştırma beyniniz için de kötü olduğunu düşündürüyor, zira belki de o saatlerde zihniniz daha az aktif. Ayrıca otomobil kullanmak stres ve yorgunluğa neden olduğuna ilişkin çalışmalar da var. Bu arada bilişsel düşüş beş yılda ölçülebilir çünkü orta yaşlı ve yaşlılarda hızlı olabilir. Bu, sigara içme ve kötü beslenme gibi yaşam tarzıyla da ilişkili” diye konuştu. Bu arada araştırma kapsamında bilgisayar kullanmak beyin işlevini artırdı. Bakrania “Bilgisayarları günde iki ila üç saate kadar kullananlarda bilişsel beceriler yükseldi. Televizyon izlerken beyniniz daha az faaldir ancak bilgisayar kullanmak beyni canlandırır” dedi.