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İki saatte üç vakit namaz kılıyorlar

İsveç'in Kiruna ve Norveç'in Trömse kentlerinde yaşayan Müslümanlar yılın en uzun gecelerinin yaşandığı kış mevsiminde üç vakit namazı iki saat içinde kılıyor.

Eklenme: 28 Aralık 2016, 01:31
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İsveç'in başkenti Stockholm, Norveç'in başkenti Oslo ve Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de ise üç vakit namaz, üç saat içinde kılınıyor.

Stockholm'de bulunan Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Cami görevlisi Cihat Kullay yaptığı açıklamada, Stockholm'de öğle, ikindi ve akşam namazının üç saat içinde kılındığını belirterek öğle namazı için camiye gelen cemaatin büyük çoğunluğunun dört vakit namazı kılarak evlerine döndüğünü söyledi.

Kullay, ''Şu anda kış aylarının en kısa gündüzlerini yaşamaktayız. Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırladığı takvime göre, içerisinde bulunduğumuz Fittja Ulu Cami'de bugün öğle namazını 11:55'de, ikindi namazını 12.48'de, akşam namazını 14:54'de, yatsı namazını da 16.57'de kılıyoruz. Tabiri caizse bir abdestle dört vakit namazı arka arkaya eda edebiliyoruz. Burada güneşin doğuşu 08:45'te olduğu için güneşin doğuşundan yarım saat önce sabah namazını kılıyoruz." dedi.

Kiruna ve Trömse kentlerinde 2 saate 3 vakit namaz

İsveç'in kuzeyinde bulunan Kiruna kentinde ise Müslümanların üç vakit namazı iki saat içinde kıldığını kaydeden Kullay, 'Stockholm'ün yaklaşık bin kilometre kuzeyinde bulunan Kiruna'da, öğle namazı 11:46'da, 20 dakika sonra 12:06'da ikindi namazı, 13.50'de akşam namazı eda edilmektedir. Yatsı namazının vakit ise 15:52'dedir. İzlanda'nın başkenti Reykjavik ve Norveç'in Trömse şehirlerinde namaz vakitleri Kiruna kentindeki gibi. Müslümanlar iki saat içinde üç vakit namaz kılmış oluyor." dedi.

Özellikle uzun kış gecelerini ibadetle geçirmek isteyen Müslümanların sık sık oruç tuttuğunu ifade eden Kullay, "Yaz aylarında 21 ve 22 saati bulan oruç tutma süreleri kış aylarında 8-9 saate kadar düşüyor. Allah'ın bahşettiği bu kolaylığı sevaba çevirmek isteyen Müslümanlar, kefaret, kaza ve nafile oruçlarını bu aylarda tutuyor. Bizim de Müslüman kardeşlerimize tavsiyemiz bu kısa günlerini değerlendirerek kaza ve kefaret oruçlarını tutmalarıdır.

''Dört vakit namazını kılıp eve döneceğim''

Yaklaşık 35 yıldır İsveç'te yaşayan, 56 yaşındaki otobüs şöförü Musa Karadağ, ''Bugün izinli günüm saat 11.30'da camiye geldim. Daha saat 16.00'ya gelmedi üç vakit namazımızı kıldık. Bir saat sonrada yatsı namazını kılıp eve gideceğim." dedi.Namazlarını daima camide kılamaya özen gösterdiğini söyleyen 59 yaşındaki temizlik görevlisi Yusuf Tural ise kış aylarında zaman zaman çalışma saatlerinin yoğunluğundan bazı vakitleri kaçırdıklarını söyledi.

 
EtiketlerDiyanet İşleri BaşkanlığıİsveçNorveçİzlandaStockholmFinlandiyaOsloHelsinkiİki saatte üç vakit namazİki saatte üç vakit namaz kılıyorlarnamazİslamMuslim
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