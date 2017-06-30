İki otomobili ateşe verdiler

Olay Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi Çiğli Sokak üzerinde bulunan iki otomobil teypleri çalındıktan sonra ateşe verildi. Mahalle sakinleri çıkan yangın sonucu sokaklara döküldü. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ile mahalleli sokaklarda kaçan üç şüpheliyi kovalamaya başladı. Şüpheliler olay yeri çevresinde polis ekipleri tarafından aranmaya devam ediliyor.