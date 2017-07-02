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İki otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

02 Temmuz 2017 Pazar 10:11
İki otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

Kaza Süleymanlar Mahallesi eski hastane kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çiğdem Kavi idaresindeki 59 RH 641plakalı otomobil kavşaktan dönüş yaptığı sırada Kemer istikametinden gelen Öcal Dağcıoğlu idaresindeki 67 TR 609 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü Çiğdem Kavi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer otomobil sürücüsü Öcal Dağcıoğlu ise ifadesinin alınması için karakola götürüldü.

Kazada kullanılamaz hale gelen otomobiller çekici ile yoldan kaldırılırken, savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 10:11
  1. Zonguldak
  2. Ereğli
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