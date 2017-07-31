İki otomobil çarpıştı, 5 yaralı

4 Eylül Mahallesi Yunus Nadi Caddesi ile Muammer Aksoy Caddesi kavşağında meydana gelen kazada Hakan Ö.(29) idaresindeki 16 ER 886 plakalı otomobil ile Emel Ö.(37) idaresindeki 11 DF 494 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil sürücüsü Emel Ö.(37) ile birlikte otomobillerde yolcu olarak bulunan Altınay S.(19), Güler E.(63), Defne Ö.(2) ve Vefa Ç.(55) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.